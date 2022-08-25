"Роснефть" завершила строительство газопровода Сузун-Ванкор в рамках "Восток Ойла"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" завершила строительство газопровода Сузун-Ванкор мощностью 2,2 млрд куб. метров в год и приступила к комплексным испытаниям объектов газотранспортной системы Сузунского месторождения, входящего в проект "Восток Ойл", сообщает компания.

Новый межпромысловый газопровод Сузун-Ванкор протяженностью около 80 км обеспечил подачу попутного нефтяного газа с Сузунского месторождения на объекты Центрального пункта сбора Ванкорского месторождения, где осуществляется его подготовка до товарного качества.

Извлекаемые запасы Сузунского месторождения составляют 39 млрд куб. м газа. Газ обоих месторождений направляется в единую газотранспортную систему страны для доставки потребителям. "При этом достигается синергетический эффект благодаря использованию действующей мощной инфраструктуры Ванкора. На сегодняшний день с месторождений Ванкорского кластера в ЕСГ (единую систему газоснабжения - ИФ) отправлено почти 43 млрд куб. м товарного газа", - уточняет НК.

Газопровод Сузун-Ванкор построен наземным способом, он имеет два мостовых перехода через водоемы и четыре перехода под руслом рек, проложенных методом наклонно-направленного бурения.

"Реализация газовой программы на Сузунском месторождении является важным шагом на пути к снижению углеродного следа масштабного проекта "Восток Ойл". На Ванкорском месторождении создана одна из самых разветвленных современных систем сбора, подготовки и транспортировки газа, благодаря чему полезное использование попутного нефтяного газа достигает самого высокого уровня в отрасли - практически 100%", - поясняет "Роснефть".

"Восток Ойл"

Ресурсная база проекта "Восток Ойл" составляет свыше 6 млрд тонн малосернистой нефти, в него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.

"РН-Ванкор", дочернее предприятие НК "Роснефть", является оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера.

Потенциал добычи жидких углеводородов "Восток Ойла" может составить 115 млн тонн в год. "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгрузить с проекта 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути.