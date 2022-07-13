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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

МТС приобрела сервис по бронированию отелей Bronevik

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - МТС стала владельцем онлайн-сервиса по бронированию отелей Bronevik.com, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

По этим данным, 11 июля 100%-ная "дочка" МТС - ООО "МТС Трэвел" - приобрела по 99% в компаниях ООО "Компания Броневик" и ООО "Броневик Онлайн". Еще по 1% в компаниях получило ПАО "МТС".

В июне МТС зарегистрировала туристическую "дочку" ООО "МТС Трэвел". Тогда в компании не сообщали о планах развития юрлица. По данным "СПАРК-Интерфакс", ее основной вид деятельности - деятельность туристических агентств.

Согласно пресс-релизу оператора, "МТС Трэвел" будет выделен в отдельную бизнес-вертикаль. Это направление будет заниматься услугами по бронированию отелей, жилья и билетов, предоставлением туристических и экскурсионных услуг и других.

Сумма сделки не раскрывается.

"Туризм, сфера деловых поездок и гостиничный бизнес в России динамично развиваются, и мы ожидаем бурного роста этих рынков в ближайшие годы. Для этого мы выделяем в экосистеме наших сервисов отдельную бизнес-вертикаль МТС Travel, комплементарную другим бизнесам МТС, чтобы комплексно развивать это направление на базе одного из лидеров российского рынка онлайн-бронирования отелей и жилья", - приводятся в сообщении слова президента компании Вячеслава Николаева.

Bronevik основан в 2008 году. Компания предоставляет возможность забронировать отели в России, Белоруссии, Грузии, Узбекистане и других странах.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Броневик Онлайн" в 2021 году составила 1,16 млрд рублей, ООО "Компания Броневик" - 460 млн рублей. Чистая прибыль в 2021 году составила 24,7 млн рублей и 177,6 млн рублей соответственно.

МТС МТС Трэвел Bronevik Вячеслав Николаев
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