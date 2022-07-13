Тарифы на газ для конечных потребителей в Молдавии могут поднять еще более чем на 60%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Тарифы на газ для конечных потребителей в Молдавии могут увеличиться еще более чем на 60%.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало для общественного обсуждения предложения АО "Молдовагаз". Компания требует повышения тарифа для бытовых потребителей с нынешних 18,62 лея до 29,48 лея за кубометр в связи со значительным повышением закупочной цены природного газа.

"Учитывая существенное повышение закупочной цены на природный газ в июле 2022 года, АО "Молдовагаз" просит ввести новый тариф в размере почти 30 леев за 1 кубометр газа с применением с 1 июля 2022 года", - говорится в опубликованном запросе.

В начале июля "Молдовагаз" обратился в НАРЭ с просьбой повысить тариф на природный газ до 26,52 лея за кубометр. Тот запрос еще не был рассмотрен, поэтому поставщик изменил его в соответствии с повышением закупочных цен.

По информации "Молдовагаза", средняя цена для потребителей составила в январе-июне 2022 года 26 314 леев за 1 тыс. кубометров, что на 61,9% выше, чем средняя цена за аналогичный период прошлого года (16 254 лея за 1 тыс. кубометров).

"Молдовагаз" также указывает, что, согласно договору с "Газпромом", цена газа для Молдавии составит в августе $1460 за 1 тыс. кубометров. Это на 48% больше, чем в июле, и на 63% больше, чем в июне.

Месяц назад НАРЭ удовлетворило запрос "Молдовагаза" о повышении тарифа с 1 июня на 30%. Согласно принятому решению, тариф повысился с 15,18 лея ($0,79) до 18,62 лея ($0,97) лея за 1 кубометр газа, включая НДС 8%. Тем самым НАРЭ лишь частично удовлетворило запрос АО "Молдовагаз": компания требовала повышения тарифа на 58%, до 24 леев ($1,26).

Нынешний пятилетний контракт на поставку газа между "Молдовагазом" и "Газпромом" вступил в силу с 1 ноября 2021 года. После подписания нового соглашения тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. С 1 января 2022 года тарифы были повышены еще на 40%, а с 1 июня - еще на 30%.