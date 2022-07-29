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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Молдавия начала переговоры о закупках газа у Румынии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Власти Молдавии ведут переговоры о закупках газа в Румынии ради обеспечения стабильности зимой, заявила президент страны Майя Санду. Она пообещала принять экстренные меры, чтобы обеспечить страну энергоресурсами на зимний сезон.

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"Наши граждане сейчас платят самую высокую цену в Европе, сопоставимую к средней заработной плате. Цена газа в Молдове в два раза выше, чем в Румынии. Предстоящей зимой мы будем использовать мазут, дрова и уголь, чтобы сократить потребление газа. Уже сейчас мы ведем переговоры, чтобы закупить газ в Румынии, чтобы зимой не замерзнуть и обеспечить стабильность", - сказала Санду на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте.

"У нас произошла дестабилизация энергетического рынка, рекордная инфляция, небывалая засуха, давление на производителей, которые столкнулись с потерей рынков на Востоке. Это тяжелая ноша, с которой мы не можем справиться в одиночку. Мы рассчитываем на помощь Румынии. И очень важно, что эта помощь приходит именно тогда, когда мы в ней больше всего нуждаемся", - сказала она

В свою очередь президент Румынии заявил, что "правительство Румынии уже обсуждает меры в поддержку Молдавии, которая находится в сложнейшей ситуации". "Мы разрабатываем варианты для того, чтобы быть готовыми помочь при любых сценариях. Румыния не бросит Молдавию, независимо от обстоятельств", - сказал он.

21 июля Санду отметила в эфире TVR-Moldova, что "Молдавия не успела сделать запасы газа в необходимом объеме в хранилищах Румынии из-за высокой цены".

"По текущей цене мы не можем позволить себе делать запасы газа в газохранилищах Румынии. Посмотрим, как изменится цена в ближайшее время. Некоторые запасы были сделаны, но они небольшие", - заявила Санду тогда.

Румыния Молдавия Майя Санду Клаус Йоханнис
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