Росстат со 2 по 8 июля зафиксировал в РФ дефляцию в 0,03%

Годовая инфляция замедлилась до 15,6-15,7%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Росстат на неделе со 2 по 8 июля 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,03% после инфляции в 0,23% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, нулевой инфляции с 18 по 24 июня и трех недель дефляции до этого (в 0,12%, 0,14% и 0,01%).

Как отмечалось, инфляция в 0,23% неделей ранее объяснялась исключительно индексацией тарифов на услуги ЖКХ, которая традиционно происходит с 1 июля, поэтому неделя с 25 июня по 1 июля не была показательной

С начала месяца цены в РФ выросли к 8 июля на 0,17%, с начала года - на 11,60%.

Среднесуточный рост цен за 8 дней июля 2022 года, по данным Росстата, составил 0,021% (против среднесуточного прироста в 0,066% за 5 дней июля 2021 года и 0,032% за 12 дней июля 2021 года).

Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась на 8 июля до 15,68-15,69% с 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая, 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта после 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Цены на продукты

За период со 2 по 8 июля значительно снизились цены: на сахарный песок - на 1,3%, крупу гречневую - на 1,1%, яйца куриные - на 1,0%, макаронные изделия - на 0,6%.

В то же время выросли цены: на маргарин - на 0,5%, рыбу мороженую - на 0,4%, баранину, хлеб ржаной, печенье - на 0,3%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию за неделю составило 3,7% (неделей ранее снижение на 3,8%), в том числе на капусту - 13,0%, свеклу - 8,0%, картофель - 7,6%, помидоры - 4,5%, морковь - 3,6%, бананы - 3,3%, лук - 1,4%, яблоки - 1,3%. В то же время цены на огурцы выросли на 2,2%.

Непродовольственные товары

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: мыло туалетное - на 0,6%, спички, сухие корма для домашних животных - на 0,5%, мыло хозяйственное, щетки зубные - на 0,4%.

Одновременно цены на телевизоры снизились на 1,9%, плиты ДСП - на 1,7%, доски обрезные - на 0,8%, электропылесосы и смартфоны - на 0,7%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Стоимость полета в эконом-классе самолета (этот показатель с апреля включен в корзину товаров и услуг расчета недельной инфляции вместо турпоездок в Турцию) в среднем по России увеличилась за неделю на 5,4% (неделей ранее выросла на 7,3%).

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 8 июля на уровне 15,62%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе со 2 по 8 июля цены снизились на 0,03%. В годовом выражении рост цен замедлился до 15,62% г/г. Основной вклад в снижение цен продолжает вносить удешевление продовольственных товаров (на 0,37%) за счет дефляции плодоовощной продукции, а также замедления роста цен на другие продукты питания. Кроме того, продолжилось снижение цен в сегменте непродовольственных товаров (на 0,08%). В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 0,67%", - говорится в обзоре министерства.

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 10 июня принял решение понизить ключевую ставку с 11% до 9,5% после трех подряд снижений по 300 б.п. Таким образом, ставка опустилась до уровня, на котором она находилась до конца февраля и жестких антироссийских санкций.

При этом на фоне резкого торможения инфляции, сделавшего апрельский годовой прогноз ЦБ (диапазон 18-23%) очевидно неактуальным, регулятор отступил от своей стандартной практики. Несмотря на то, что заседание 10 июня не является опорным, ЦБ опубликовал новый прогноз по инфляции - 14-17% в 2022 году, сохранив прогноз в 5-7% в 2023 году и 4% в 2024 году.

Инфляция в России может идти ближе к нижней границе прогноза на 2022 год в 14-17% при сохранении текущих тенденций с ценами и снижении инфляционных ожиданий, заявила в середине июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Если предстоящие недели подтвердят, что происходит устойчивое снижение темпа роста цен, если еще при этом замеры покажут, что снижаются инфляционные ожидания, то, скорее всего, инфляция по году будет идти по нижней границе нашего прогноза в 14-17%. Конечно, мы будем это учитывать, принимая решения по денежно-кредитной политике", - сообщила Набиуллина журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля по инфляции в 2022 году, равняется 14,6% (снизился с 16,7% по опросу в начале июня), в 2023 году - 6,5%.