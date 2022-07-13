В ЦБ июньское снижение потребительских цен в РФ объяснили разовыми факторами

Их действие вскоре ослабнет, полагают аналитики Банка России

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Снижение уровня потребительских цен в России в июне связано с разовыми факторами, действие которых вскоре ослабнет, отмечается в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"С поправкой на действие этих факторов текущий рост потребительских цен оценивается как повышенный относительно цели Банка России, а проинфляционные риски - как более высокие по сравнению с дезинфляционными. В 2024 году инфляция возвратится к 4% под воздействием проводимой денежно-кредитной политики, учитывающей эти риски", - отмечают аналитики ЦБ.

Годовая инфляция в России, по данным Росстата, в июне замедлилась до 15,90% с 17,10% в мае и 17,83% в апреле (это был максимум с января 2002 года). Это прежде всего стало следствием коррекции цен после рекордного роста в марте: замедление роста цен в мае перешло в снижение цен в июне, подчеркивает департамент ЦБ. Месячные приросты цен с поправкой на сезонность оказались на минимальных уровнях по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет (+2,1% и -2,8% месяц к месяцу с учетом сезонной очистки), говорится в бюллетене. Коррекция была вызвана значительным укреплением рубля и снижением спроса после ажиотажного всплеска в феврале - марте, отмечают аналитики ЦБ.

Общий темп роста потребительских цен еще некоторое время может оставаться на пониженном уровне под влиянием временных факторов, считает департамент Банка России. "По мере их исчерпания на динамику цен будут влиять как проинфляционные факторы ограничений на стороне предложения, так и дезинфляционные факторы снижения потребительской активности. Их относительная динамика станет определяющей для дальнейшей траектории инфляции", - отмечается в документе.

Сдерживать общий рост цен будет продолжающаяся корректировка цен на плодоовощную продукцию и сахар, которая, по оценкам аналитиков ЦБ, может растянуться еще на несколько недель, а также снижение/замедление роста цен товаров с высокой зависимостью от динамики курса (электроника, стройматериалы), длительность и масштаб которого будет определяться ситуацией на валютном рынке.

Факторы замедления инфляции в июне

Замедление годовой инфляции в июне определялось действием таких разовых факторов, как дальнейшее укрепление рубля и внесезонное снижение цен на плодоовощную продукцию после аномального мартовского скачка, отмечают аналитики ЦБ. Тем не менее, такая ценовая динамика благоприятно сказалась на потребительской уверенности и способствовала уменьшению инфляционных ожиданий большинства экономических агентов. "Это несколько сократило среднесрочные проинфляционные риски", - подчеркивают эксперты.

Снижение потребительского спроса в реальном выражении вслед за уменьшением реальных зарплат и доходов домохозяйств также сыграло дезинфляционную роль. Однако оно отражает в основном подстройку доходов и спроса к новым реалиям, то есть носит структурный характер, считает департамент ЦБ.

"Циклическое снижение доходов и спроса слабо выражено и трудно идентифицируемо. В такой ситуации активное стимулирование спроса без учета формирующихся новых реалий может быть чревато усилением дисбалансов на рынке и значимым ускорением роста цен", - говорится в бюллетене.

Аналитики ЦБ ожидают, что при стабилизации валютного курса в результате постепенной адаптации внешнеторговых потоков к существующим и новым ограничениям текущие темпы роста потребительских цен повысятся с поправкой на сезонность. "Важно, чтобы такое повышение происходило в рамках траектории возврата инфляции к 4% в 2024 году", - подчеркивают эксперты.