Глава отдела искусственного интеллекта Tesla покинул компанию

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Директор отдела искусственного интеллекта и глава группы разработки автопилота в автомобилях Tesla Inc Андрей Карпаты покинул компанию в среду.

"Для меня было огромным удовольствием помогать Tesla в достижении целей компании в течение последних пяти лет", - написал он в твиттере.

О дальнейших планах Карпаты, 35-летнего выпускника Стэнфорда, пока ничего не известно, пишет MarketWatch, однако ожидается, что она продолжит работать с технологиями ИИ.

Акции Tesla подешевели на 1% на дополнительных торгах в среду. С начала года капитализация компании упала на треть, до $725 млрд, при том что индексы S&P 500 и Nasdaq Composite за этот период потеряли 20% и 28% соответственно.