Tesla в июле приостановит работу заводов в Китае и Германии

Фото: Robert Alexander/Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla остановит значительную часть производства на линии по сборке Model Y на предприятии в Шанхае на первые две недели июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, затем с 18 июля будет приостановлена на 20 дней работа линии, где выпускается Model 3. Ожидается, что модернизация завода для увеличения производства автомобилей будет завершены к началу августа.

Германский сайт TeslaMag сообщил, что американская компания приостановит работу расположенного рядом с Берлином завода на две недели, начиная с 11 июля. При этом в августе объемы выпуска планируется увеличить примерно вдвое, сообщил изданию неназванный источник.

Котировки акций Tesla с начала текущего года упали почти на 36%, в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял 29%.