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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

Сбор зерна в РФ в этом году может достичь рекордных 138,5 млн т

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) существенно повысил прогноз сбора зерна в РФ в этом году, новые показатели - рекордные.

"После очередного кроп-тура прогноз сбора пшеницы повышен с 88,7 млн до 90,5 млн тонн, оценка валового сбора - со 133,5 млн до 138,5 млн тонн", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.

ЭкономикаВ Зерновом союзе усомнились в прогнозах о рекордном урожае зерна в РФ в 2022 г.Читать подробнее

По его словам, прогноз экспортного потенциала на текущий сельхозгод (июль 2022-июнь 2023 гг.) повышен по пшенице с 42 млн до 44 млн тонн, по зерну в целом - с 52 млн до 56,1 млн тонн.

Как уточнил Рылько, в южных регионах стоит ждать рекордных результатов урожайности и валовых сборов - в Краснодарском крае и Ростовской области. "Подтягивается Ставропольский край, не до рекорда, но до хороших показателей, - сказал он. - Волгоградская область, возможно, даст рекордную валовку. Близкой к рекордной может быть урожайность в центре. В Поволжье тоже следует ожидать урожай выше среднего. Хорошие пока перспективы по Уралу и пока относительно неплохо все в Сибири".

Все это вместе с учетом рекордно высокой сохранности озимых стало основанием для повышения прогноза, констатировал Рылько.

Россия
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