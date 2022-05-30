В Зерновом союзе усомнились в прогнозах о рекордном урожае зерна в РФ в 2022 г.

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Урожай зерна в РФ в этом году вряд ли будет рекордным, но в целом сбор будет неплохим, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Рекордных урожаев ждать, наверное, вряд ли стоит, - заявил Злочевский на пресс-конференции в понедельник в Москве. - Все-таки переоценки надо проводить и аналитикам, и Минсельхозу в отношении рекордов. Много заявлений на тему о том, что нас ожидают рекордные урожаи. Но так ли это - это большой вопрос".

По его оценке, в этом году может быть собрано 120 млн тонн зерна, в том числе 80 млн тонн пшеницы.

Как считает глава союза, этот прогноз основан, прежде всего, на данных по итогам озимого сева (19 млн га), которые он не первый раз ставит под сомнение. По данным регионов, которые он привел, темпы подкормки озимых к настоящему времени замедлились по сравнению с прошлым годом. Эти работы проведены на 16,6 млн га. "Почему только 200 тыс. га (подкормлено за неделю - ИФ), хотя темпы были раньше гораздо выше? Ну, может быть, просто потому, что их нет, потому что, может быть, нечего подкармливать особо, поэтому? И, собственно говоря, вот это снижение темпов подкормки является лакмусовой бумажкой по реальной оценке площадей и сколько у нас будет под уборку реально", - заявил он.

Вместе с тем Злочевский считает, что "при этом все равно урожай будет хорошим". "16,6 млн га под озимыми у нас точно есть, а это, в общем, неплохой показатель, но просто это не 19 млн га, - сказал он. - Озимые в очень хорошем состоянии, вегетация идет, хоть и медленно, но вполне себе показательно. С погодой нам в любом случае везет".

Говоря о яровом севе, глава союза сообщил, что пока он отстает от темпов прошлого года. Основная причина в том, что "нет технической готовности и нет денег, их недостаточно".

В 2021 году РФ собрала 121,4 млн тонн зерна, в том числе 76 млн тонн пшеницы. По прогнозу Минсельхоза, в этом году может быть собрано 130 млн тонн зерна.