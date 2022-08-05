Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:10

РФ к 4 августа собрала на 8 млн т зерна меньше прошлогоднего

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россия к 4 августа собрала 56,5 млн тонн зерна, что на 8 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (64,5 млн тонн), сообщается в материалах Минсельхоза.

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 13,3 млн га, что на 7 млн га меньше, чем годом ранее. Урожайность в этом году существенно выше - 42,6 ц/га против 31,8 ц/га.

В том числе пшеницы намолочено 48,9 млн тонн (49 млн тонн в 2021 году) при урожайности 44,5 ц/га (34,2 ц/га). Ее посевы обмолочены с 11 млн га (14,3 млн га). Ячмень убран с 1,4 млн га (3,9 млн га), намолочено 5,8 млн тонн (10,9 млн тонн), урожайность составила 40,2 ц/га (28,3 ц/га).

ЭкономикаМинсельхоз РФ может пересмотреть планы по экспорту зерна и видит риски для сбора 130 млн тМинсельхоз РФ может пересмотреть планы по экспорту зерна и видит риски для сбора 130 млн тЧитать подробнее

По данным Минсельхоза, сахарная свекла выкопана с 2,6 тыс. га (1,5 тыс. га), накопано 125,5 тыс. тонн (57,2 тыс. тонн) при урожайности 484,4 ц/га (388,1 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с 4,8 тыс. га (3,5 тыс. га).

Подсолнечник обмолочен с 0,5 тыс. га, намолочено 0,6 тыс. тонн при урожайности 11 ц/га. Данные по подсолнечнику за прошлый год не приводятся. Рапс убран с 342,6 тыс. га (197,7 тыс. га), намолочено 948,4 тыс. тонн (550,6 тыс. тонн), урожайность составила 27,7 ц/га (27,8 ц/га).

Сельхозорганизации и фермеры выкопали картофель с 11,5 тыс. га (12 тыс. га), накопали 317 тыс. тонн (351,7 тыс. тонн) при урожайности 276,9 ц/га (294 ц/га). Овощи убраны с 38,7 тыс. га (40,2 тыс. га), собрано 428,8 тыс. тонн (503,5 тыс. тонн), урожайность составила 110,8 ц/га (125,3 ц/га).

Как сообщалось, в пятницу, выступая на выездном заседании оперштаба Минсельхоза Башкирии, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил о рисках, которые могут не позволить собрать в этом году 130 млн тонн зерна. Это, в частности, дожди, которые идут в ряде регионов, высокая влажность и ветра. Кроме того, в текущей ситуации существенно увеличена нагрузка на сельхозтехнику, а для иностранной техники есть сложности с поставкой комплектующих

"В совокупности всё это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых", - заявил Патрушев.

Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили о трех артиллерийских ударах ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару

Что произошло за день: пятница, 5 августа

Болгария приостановила выдачу россиянам туристических виз

Болгария приостановила выдачу россиянам туристических виз

Путин и Эрдоган договорились начать оплату поставок российского газа в рублях

Россия вводит запрет на въезд в отношении 62 канадских граждан

Россия вводит запрет на въезд в отношении 62 канадских граждан

Возбуждено уголовное дело о разглашении данных пользователей Яндекс.Еды

Госпитализированного главу временной херсонской администрации доставят в Москву

Госпитализированного главу временной херсонской администрации доставят в Москву

Российские туристы активно раскупают туры на Мальдивы на новогодние каникулы

Российские туристы активно раскупают туры на Мальдивы на новогодние каникулы

Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам

Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам

Папа Франциск принял главу Отдела внешних церковных связей РПЦ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });