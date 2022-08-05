РФ к 4 августа собрала на 8 млн т зерна меньше прошлогоднего

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россия к 4 августа собрала 56,5 млн тонн зерна, что на 8 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (64,5 млн тонн), сообщается в материалах Минсельхоза.

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 13,3 млн га, что на 7 млн га меньше, чем годом ранее. Урожайность в этом году существенно выше - 42,6 ц/га против 31,8 ц/га.

В том числе пшеницы намолочено 48,9 млн тонн (49 млн тонн в 2021 году) при урожайности 44,5 ц/га (34,2 ц/га). Ее посевы обмолочены с 11 млн га (14,3 млн га). Ячмень убран с 1,4 млн га (3,9 млн га), намолочено 5,8 млн тонн (10,9 млн тонн), урожайность составила 40,2 ц/га (28,3 ц/га).

По данным Минсельхоза, сахарная свекла выкопана с 2,6 тыс. га (1,5 тыс. га), накопано 125,5 тыс. тонн (57,2 тыс. тонн) при урожайности 484,4 ц/га (388,1 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с 4,8 тыс. га (3,5 тыс. га).

Подсолнечник обмолочен с 0,5 тыс. га, намолочено 0,6 тыс. тонн при урожайности 11 ц/га. Данные по подсолнечнику за прошлый год не приводятся. Рапс убран с 342,6 тыс. га (197,7 тыс. га), намолочено 948,4 тыс. тонн (550,6 тыс. тонн), урожайность составила 27,7 ц/га (27,8 ц/га).

Сельхозорганизации и фермеры выкопали картофель с 11,5 тыс. га (12 тыс. га), накопали 317 тыс. тонн (351,7 тыс. тонн) при урожайности 276,9 ц/га (294 ц/га). Овощи убраны с 38,7 тыс. га (40,2 тыс. га), собрано 428,8 тыс. тонн (503,5 тыс. тонн), урожайность составила 110,8 ц/га (125,3 ц/га).

Как сообщалось, в пятницу, выступая на выездном заседании оперштаба Минсельхоза Башкирии, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил о рисках, которые могут не позволить собрать в этом году 130 млн тонн зерна. Это, в частности, дожди, которые идут в ряде регионов, высокая влажность и ветра. Кроме того, в текущей ситуации существенно увеличена нагрузка на сельхозтехнику, а для иностранной техники есть сложности с поставкой комплектующих

"В совокупности всё это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых", - заявил Патрушев.