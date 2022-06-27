Аграрии РФ к 27 июня собрали 1,1 млн тонн зерна нового урожая

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Аграрии РФ к 27 июня собрали 1,1 млн тонн зерна нового урожая, сообщает Минсельхоз.

Уборочная кампания идет на юге страны – в Чечне, Дагестане, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях.

"Скоро к работам подключатся и другие регионы. Практически во всех регионах состояние озимых хорошее", - уточняется в сообщении ведомства в его телеграм-канале.

По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в РФ в этом году может составить 130 млн тонн.