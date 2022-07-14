Российская пшеница продолжает дешеветь на прогнозах о рекордном урожае

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Экспортные цены на российскую пшеницу, двинувшиеся вниз в начале июня, продолжают падать на фоне прогнозов о рекордном сборе в этом году.

Как сообщил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, стоимость пшеницы (протеин 12,5%, FOB Новороссийск) снизилась до $360 за тонну с $370 на предыдущей неделе. "Ключевой фактор, конечно - сбор рекордного урожая", - пояснил он.

По его словам, стоимость пшеницы (протеин 11,5%) составляет $345 за тонну.

Зернин напомнил, что цены на пшеницу снижаются с начала июня, когда на тендере египетского GASC (госагентство по закупкам продовольствия), где закупалась пшеница уже для поставок в новом сельхозгоду (начался 1 июля 2022 года), цена пшеницы составила $442 за тонну (FOB).

Как считает глава союза, прошедшая накануне в Стамбуле встреча по "зерновому коридору" с участием делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН не оказала существенного влияния на цену пшеницы. "Ожидания в основном уже отражены в ценах", - сказал он.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) на этой неделе существенно повысил прогноз сбора зерна в России в текущем году, причем новые показатели - рекордные. Так, оценка сбора пшеницы повышена с 88,7 млн до 90,5 млн тонн, зерна в целом - со 133,5 млн до 138,5 млн тонн. Рекордный урожай зерна - 135,5 млн тонн, в том числе 86 млн тонн пшеницы, был собран в России в 2017 году.