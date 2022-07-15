Мантуров допустил падение производства легковых авто в РФ в 2022 г. примерно на 50%

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Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в 2022 году может сократиться примерно на 50%.

"Снижение рынка и производства (легковых автомобилей - ИФ) по этому году будет порядка 50%", - заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в пятницу в ходе внеочередного пленарного заседания Госдумы.

По словам министра, электрокары являются оптимальным решением для восстановления и производства, и рынка. "Поскольку не требуется ни двигатель внутреннего сгорания, ни трансмиссия, ни мосты. Это оптимизирует сроки запуска новых производств", - подчеркнул он.

"Вы сейчас затронули одно из производств - "Автотор", где действительно подписан специнвестконтракт, коллеги рассчитывают уже начать производство. Надеюсь, в конце этого года - начале следующего, для того, чтобы насытить рынок автомобилей", - сказал Мантуров, отвечая на депутатский запрос.