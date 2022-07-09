Глава Минтранса РФ заявил о готовности пересесть с автомобиля Genesis на Lada

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава Минтранса РФ Виталий Савельев готов пересесть с иномарки на автомобиль отечественного производства, если "машину сделать нормальной".

Вопрос о том, готов ли Савельев ездить на российском автомобиле, министру задали на форуме "Территория смыслов". Ранее идея пересадить российских чиновников на машины Lada звучала на одной из сессий ПМЭФ-2022 с участием главы Минфина РФ Антона Силуанова. Позже ее поддержал экс-глава Минтранса (2012-2018 гг.) Максим Соколов, возглавивший "АвтоВАЗ" после ухода Renault из РФ.

"Как я отношусь к тому, чтобы пересесть на Lada? Вы знаете, я отношусь вообще нормально. Я езжу на Genesis, у меня нет какой-то специальной машины. Будучи в "Аэрофлоте", я ездил на Mercedes. Это нормально - чиновник есть чиновник. Мы государственные служащие, у нас есть определенные ограничения, и я к этому нормально отношусь", - сказал Савельев, отвечая на вопрос.

Он также вспомнил безрезультатную попытку предложить российским чиновникам ездить на отечественных "Волгах".

"У нас же был такой период, когда у нас пересаживали на "Волги". У меня была "Волга", я тоже пересел, хотел попробовать. Но просто - да, автомобиль был тогда не доделан по каким-то причинам. Не удалась идея. Но, в принципе, если машину сделать нормальной, то - почему нет. Вот, машину Aurus сейчас доводит наша промышленность. Машина едет, выглядит как Rolls-Royce - это нормальные технологии", - сказал министр.

На вопрос о том, как он относится к производству "АвтоВАЗом" машин без подушек безопасности из-за существующих ограничений, Савельев ответил: "Думаю, они найдут возможность производства подушек. Или из дружественных стран, кто к нам нормально, лояльно относится, мы будем получать поставки".

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Lada в РФ за шесть месяцев упали в 2,7 раза (на 62,7%), до 74 714 шт. Продажи Genesis - премиального бренда южнокорейской группы Hyundai - за тот же период составили 859 шт. против 1 335 шт. годом ранее.