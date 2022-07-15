BNY Mellon сократил квартальную чистую прибыль хуже прогноза

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2022 года Bank of New York Mellon (BNY Mellon), крупнейший в мире банк-кастодиан, снизил чистую прибыль на 16% - до $835 млн по сравнению с $991 млн за тот же период предыдущего года.

Прибыль в расчете на акцию составила $1,03 против $1,13 годом ранее, говорится в пресс-релизе банка. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что прибыль на акцию составит $1,12.

Квартальная выручка BNY Mellon тем временем увеличилась на 7%, до $4,3 млрд, превысив прогноз в $4,17 млрд. Чистый процентный доход банка подскочил на 28%, комиссионный доход вырос на 4%.

Активы под управлением банка на конец июня упали на 17% в годовом выражении, составив $1,9 трлн.

Активы на счетах доверительного хранения в BNY Mellon составили $43 трлн, сократившись на 4% за год.

Совет директоров банка рекомендовал повысить квартальные дивиденды на 9%, до $0,37 на акцию.

С начала 2022 года капитализация BNY Mellon упала на 30%, до $33,34 млрд.