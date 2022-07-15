Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

BNY Mellon сократил квартальную чистую прибыль хуже прогноза

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2022 года Bank of New York Mellon (BNY Mellon), крупнейший в мире банк-кастодиан, снизил чистую прибыль на 16% - до $835 млн по сравнению с $991 млн за тот же период предыдущего года.

Прибыль в расчете на акцию составила $1,03 против $1,13 годом ранее, говорится в пресс-релизе банка. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что прибыль на акцию составит $1,12.

Квартальная выручка BNY Mellon тем временем увеличилась на 7%, до $4,3 млрд, превысив прогноз в $4,17 млрд. Чистый процентный доход банка подскочил на 28%, комиссионный доход вырос на 4%.

Активы под управлением банка на конец июня упали на 17% в годовом выражении, составив $1,9 трлн.

Активы на счетах доверительного хранения в BNY Mellon составили $43 трлн, сократившись на 4% за год.

Совет директоров банка рекомендовал повысить квартальные дивиденды на 9%, до $0,37 на акцию.

С начала 2022 года капитализация BNY Mellon упала на 30%, до $33,34 млрд.

BNY Mellon США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Deutsche Bank спрогнозировал рецессию в экономиках Германии и США

РФ не будет продлевать запрет на экспорт сахара в страны ЕАЭС после 31 августа

Экспортная пошлина на нефть с 1 августа понизится на $2,2, до $53 за тонну

Экспортная пошлина на нефть с 1 августа понизится на $2,2, до $53 за тонну

ЦБ предложил изменить критерии отнесения компаний к малым и средним предприятиям

Мантуров заявил, что 43% необходимых лекарств для редких болезней выпускают в России

Мантуров допустил падение производства легковых авто в РФ в 2022 г. примерно на 50%

Мантуров допустил падение производства легковых авто в РФ в 2022 г. примерно на 50%

Норвежский производитель упаковки Elopak решил уйти из РФ

Норвежский производитель упаковки Elopak решил уйти из РФ

Автозавод "Урал" уходит в плановый корпоративный двухнедельный отпуск

Европа стала крупнейшим покупателем американской нефти впервые за 6 лет

Европа стала крупнейшим покупателем американской нефти впервые за 6 лет

Россияне в июне купили водки почти на 11% больше, чем год назад

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });