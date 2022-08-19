Доллар США дорожает к основным валютам на "ястребиных" заявлениях руководителей ФРС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Курс доллара укрепляется к основным валютам в пятницу утром после "ястребиных" заявлений руководителей Федеральной резервной системы США.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднялся к 8:55 по Московскому времени на 0,15%, более широкий индикатор WSJ Dollar Index - на 0,12%.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард, главный "ястреб" в руководстве Федрезерва, сообщил 18 августа, что поддерживает очередной подъем ставки на 75 б.п. на сентябрьском заседании американского ЦБ. При этом Баллард добавил, что, по его мнению, экономика еще не преодолела пика инфляции.

"Мы должны продолжать двигаться в ускоренном порядке к тому уровню ставки, который окажет значительно понижательное давление на инфляцию", - заявил он.

Неголосующий член ФРС, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дали сказала в тот же день, что для обуздания инфляции нужно поднять ставку чуть выше 3% к концу года, но выступила против агрессивного ужесточения в следующем году.

Следующее заседание ФРС состоится 20-21 сентября. Большинство участников рынка ожидают, что ставка в сентябре будет повышена на 50 базисных пунктов, хотя и допускают подъем на 75 б.п.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0086 по сравнению с $1,0088 на закрытие рынка в четверг. Стоимость фунта стерлингов снижается до $1,1914 против $1,1931 днем ранее.

В паре с иеной курс американской валюты составляет 136,25 иены против 135,89 иены накануне.

Так называемый офшорный юань (торги которым проводятся за пределами материкового Китая) подешевел на 0,27% - до 6,8212 юаня/$1 против 6,8028 юаня/$1 в четверг.

Курс юаня временно находится под понижательным давлением на фоне ослабления китайских экономических данных, низкой внутренней ликвидности и укрепления американского доллара, пишет Yicai со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным трейдера крупного китайского государственного банка.

Направление движения китайской валюты будет главным образом зависеть от колебаний внешнеторгового баланса. Юань может продолжить торговаться около текущих уровней, если сохранится тренд на подъем экспорта, считают экономисты подразделения материкового Китая и стран Северной Азии банка Standard Chartered.