Bank of America сократил квартальную прибыль на 33%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Bank of America Corp., второй по размеру активов банк США, увеличил выручку во втором квартале 2022 года на 6%, однако его чистая прибыль упала на 33%.

Как говорится в отчее BofA, выручка банка в апреле-июне составила $22,7 млрд против с $21,5 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $22,7 млрд.

Чистая прибыль в прошедшем квартале уменьшилась до $6,2 млрд с $9,2 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $0,73 с $1,03 при консенсус-прогнозе аналитиков в $0,75.

"Мы полагаем, что генерируемая прибыль в следующие 18 месяцев обеспечит нам достаточный капитал для поддержки развития бизнеса, выплаты дивидендов, обратного выкупа акций и дальнейших инвестиций в наших людей, платформы и сообщества", - заявил главный финансовый директор BofA Алистер Бортвик.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале повысился на 22% и достиг $12,4 млрд (прогноз рынка - $12,32 млрд). Непроцентный доход, напротив, снизился на 9%, до $10,23 млрд, что в основном связано со спадом на рынках капитала.

Выручка подразделения BofA, отвечающего за операции на рынках капитала, уменьшилась на 5%, до $4,5 млрд, главным образом, в связи со снижением комиссионных в сфере инвестиционно-банковской деятельности и переоценкой стоимости некоторых финансовых позиций. Доход от операций с активами с фиксированной доходностью, сырьевыми товарами и валютами (FICC) вырос на 29% - до $2,5 млрд, от операций с акциями - увеличился на 1,8%, до $1,65 млрд.

Выручка BofA в сфере банковского обслуживания физических лиц повысилась на 12%, достигнув $9,1 млрд. Объем депозитов подскочил на 10%, превысив $1 трлн.

Бизнес в сфере управления активами состоятельных клиентов и инвестиционного менеджмента принес BofA доход в размере $5,4 млрд, что на 7% больше, чем годом ранее.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на 30 июня составил 10,5% против 10,4% тремя месяцами ранее.

В апреле-июне банк вернул акционерам $2,7 млрд за счет выплаты дивидендов и обратного выкупа акций.

Акции BofA теряют в цене 0,3% на предварительных торгах в понедельник. С начала 2022 года стоимость бумаг банка снизились на 27,5%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 19%.