Германская Uniper попросила дополнительные кредиты на фоне дефицита газа

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Германская Uniper (основным акционером является финская Fortum) полностью использовала существующую кредитную линию KfW в размере 2 млрд евро на фоне продолжающегося дефицита российского газа, говорится в ее сообщении.

Компания напомнила, что 8 июля подала заявку на стабилизационные меры в правительство Германии, в частности, на краткосрочную активацию возможностей, предусмотренных законом Об энергосбережении, для решения вопроса возросших затрат на закупки энергии; покупку правительством части акций компании и увеличение кредитной линии KfW.

"Заявка на увеличение кредитной линии KfW была дополнительно и независимо подана сегодня, 18 июля 2022 г., поскольку переговоры между правительством Германии и Uniper о стабилизационных мерах все еще продолжаются, и в настоящее время не предвидится, когда они могут быть завершены", - сообщила Uniper в понедельник.

Для обеспечения ликвидности Uniper также выполнила свое обещание от 8 июля 2022 года и с 11 июля забирает газ из собственных зарезервированных мощностей хранения. К настоящему времени было изъято более 2ТВт.ч. Также 11 июля 2022 года Uniper разослала своим клиентам письмо, в котором информировала их о текущей ситуации на рынке и указала на возможность роста цен, говорится в ее сообщении.

"Чтобы обеспечить нашу ликвидность и выполнить контракты на поставку с нашими клиентами, мы вынуждены принять меры, которые должны быть четко определены как экстренные. Только в случае прекращения сокращения поставок из России или если правительство Германии использует инструменты закона Об энергосбережении, мы сможем предотвратить цепную реакцию в цепочке поставок газа и в будущем", - разъяснил через пресс-службу глава компании Клаус-Дитер Маубах.

Ранее сообщалось, что Uniper нужно около 9 млрд евро, что вдвое превышает ее капитализацию.