Марио Драги призвал Алжир увеличить поставки газа в Италию

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Марио Драги отметил, что в последние месяцы Алжир стал главным поставщиком газа в Италию и добавил, что рассчитывает на дальнейшее увеличение поставок газа из Алжира в ближайшие годы. Он сказал об этом в ходе визита в Алжир, его слова процитировала его канцелярия.

По словам Драги, "несколько дней назад алжирская компания Sonatrach сообщила, что собирается вскоре направить Италии 4 млрд кубометров газа в рамках соглашения, подписанного в апреле с ENI".

"Это - быстрее, чем ожидалось и дает основания рассчитывать на еще более существенные поставки в ближайшие годы", - подытожил премьер.