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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Париж и Абу-Даби заключили соглашение об энергетическом сотрудничестве

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Франция и ОАЭ в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве в области энергетики, передают западные СМИ со ссылкой на заявление французского правительства.

"Это соглашение проложит путь к стабильным, долгосрочным основам сотрудничества, обеспечивая возможность для новых производственных контрактов в сфере энергетики, в которой в настоящее время складывается неопределенная ситуация", - приводят СМИ выдержки из документа.

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В нем говорится, что такое партнерство нацелено на то, чтобы определить совместные инвестиционные проекты в секторах водородной, возобновляемой и ядерной энергетики во Франции, ОАЭ или других странах.

Пресса отмечает, что заключение соглашения совпадает с визитом в Париж президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна 17-19 июля. Это первая его поездка со времени вступления в должность в мае.

Франция ОАЭ
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