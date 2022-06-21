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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Италия планирует в следующем году значительно сократить импорт газа из РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Италия в 2023 году начнет значительно сокращать импорт российского газа, заявил во вторник итальянский премьер Марио Драги.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу итальянского правительства.

Кроме того, Драги выступил за введение максимально допустимой цены на поставки газа из РФ.

"Для защиты покупательской способности граждан необходимо сдерживать рост цен на газ и другие энергоресурсы. Мы предлагаем решение: определение максимально возможной цены на российский газ. Это бы снизило доходы РФ", - приводят римские СМИ слова Драги, выступавшего в Сенате.

Премьер также коснулся проблемы вывоза зерна c Украины. "Миллионы тонн невозможно вывезти из заблокированных портов... Нам нужно обеспечить разминирование портов. Несколько попыток решить эту проблему провалились, и я не вижу альтернативы попыткам решения этой проблемы через ООН", - сказал он.

Италия Марио Драги
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