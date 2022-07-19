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Совкомбанк досрочно погасил долларовые евробонды-2025 в рублях

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Совкомбанк осуществил досрочное погашение выпуска долларовых еврооблигаций-2025 в рублях.

Банк 18 июля произвёл досрочное погашение долларовых еврооблигаций (торговый код - XS2291914971) с выплатой накопленного к этой дате купонного дохода, сообщил "Интерфаксу" представитель кредитной организации.

Обязательства перед держателями облигаций, права которых на ценные бумаги учитываются в российских депозитариях, были исполнены путем перечисления денежных средств в рублях РФ в сумме, рассчитанной по официальному курсу Банка России на дату платежа в адрес НРД для последующего распределения в пользу держателей еврооблигаций, пояснил он, отметив, что Совкомбанк осуществил выплаты в соответствии с указом президента РФ от 5 марта.

В понедельник "Московская биржа" сообщила, что по этому выпуску евробондов Совкомбанка с 18 июля нет допустимых кодов расчетов.

У Совкомбанка в обращении находилось четыре выпуска евробондов - субординированные еврооблигации с погашением в 2030 году, еврооблигации с погашением в 2025 году и два выпуска бессрочных ("вечных") еврооблигаций.

В апреле банк, находящийся под блокирующими санкциями и потерявший из-за этого доступ к международной платежной инфраструктуре, сообщил, что приостановил начисление процентов по "вечным" евробондам, а выпуск-2030 планирует обменять на новый выпуск локальных субординированных облигаций.

Выпуск-2025 был размещен в январе прошлого года, его первоначальный объем составлял $300 млн. Евробонды позиционировались как социальные, они выпускались под рост кредитного портфеля проекта карт рассрочки "Халва". В декабре 2021 года банк сообщал, что выкупил евробонды этого выпуска на $21,48 млн.

Совкомбанк
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