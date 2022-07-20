"Полюс" предложил держателям долларовых евробондов выплаты в других валютах

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Золотодобывающая компания "Полюс" предложила владельцам ее долларовых еврооблигаций одобрить возможность осуществления выплат в альтернативных валютах - евро, швейцарских франках, британских фунтах или рублях, если у эмитента не будет возможности расплатиться в валюте выпуска.

При этом владельцы евробондов, чьи права учитываются в российских депозитариях, будут получать только рублевые выплаты.

Также компания просит проголосовать за увеличение льготного периода, в течение которого она может устранить проблемы с неуплатой основного долга и процентов, до 30 дней.

Западные санкции принципиально изменили условия расчетов по ценным бумагам и существенно нарушили соответствующую инфраструктуру, включая процесс выплаты держателям евробондов причитающихся сумм и формальный процесс погашения ценных бумаг, приобретенных эмитентами на рынке, говорится в сообщении "Полюса".

Существует риск, что выплаты процентов или основной суммы, осуществляемые в интересах держателей облигаций, могут оказаться заблокированными, замороженными или задержанными на неопределенный период времени основным платежным агентом, клиринговыми системами или другими организациями, обрабатывающими такие выплаты, отмечает компания.

В связи с этим эмитент просит согласия держателей облигаций на изменение условий договоров доверительного управления и соглашений о платежных услугах. "Полюс" предлагает держателям евробондов разрешить прямые выплаты основной суммы и начисленных процентов по евробондам, хранящимся у российских депозитариев, и предусмотреть, что выплаты по таким евробондам будут осуществляться только в российских рублях (за исключением того, что эмитент сохранит за собой право по своему единоличному усмотрению осуществлять выплаты в долларах США определенным держателям) по официальному обменному курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Также компания предлагает предусмотреть, что выплаты по всем евробондам могут осуществляться в альтернативной валюте, включая евро, фунт стерлингов, швейцарский франк или российский рубль (при этом российский рубль будет использоваться только в исключительных случаях), по обменному курсу, указанному в условиях выпуска, в случае неспособности эмитента выплатить причитающиеся суммы в долларах США.

"Полюс" также просит согласия инвесторов на продление льготного периода, в течение которого неуплата причитающихся сумм в дату выплаты процентов, основной суммы или в дату погашения может быть устранена без возникновения "случая неисполнения обязательств". В случае с выплатой основной суммы долга льготный период предлагается увеличить с 5 до 30 дней, в случае с выплатой процентов и других сумм - с 10 до 30 дней.

Несмотря на то, что, в соответствии с ожиданиями группы, она осуществит следующую выплату процентов в срок, компания хочет продлить льготный период, чтобы избежать технического дефолта, вызванного операционными нарушениями, а также юридическими ограничениями, которые могут повлиять на осуществление безналичных переводов и работу банковского сектора, говорится в сообщении.