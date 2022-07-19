Индекс МосБиржи продолжает опускаться на внешнем негативе и укреплении рубля

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем во вторник продолжает сползать вниз по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля и негативных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок (нефть Brent просела к $105,5 за баррель), лидируют в снижении после отсечки на бирже годовых дивидендов акции "Сургутнефтегаза", "Ростелекома" и "Транснефти".

К 13:30 индекс МосБиржи составил 2059,69 пункта (-1,8%), индекс РТС подрос до 1176,56 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 12,4%.

Доллар просел до 55,14 рубля (-1,22 рубля).

Подешевели акции "Ростелекома" (-7,7% и -6,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-2,1% и -12,4% "префы"), "Транснефти" (-8,3%), "АЛРОСА" (-2,7%), расписки TCS Group (-2,7%), OZON (-2,5%), бумаги "Татнефти" (-2,1%), "Норникеля" (-2,1%), "ММК" (-2%), "НЛМК" (-1,9%), "Яндекса" (-1,8%), "Северстали" (-1,7%), "МТС" (-1,7%), UC Rusal (-1,7%), "Аэрофлота" (-1,6%), "Магнита" (-1,6%), Polymetal (-1,6%), "Роснефти" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), ПАО "Полюс" (-1,4%), "РусГидро" (-1,4%), Сбербанка (-1,3% и -1,5% "префы"), "Московской биржи" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Газпрома" (-0,7%), ВТБ (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Группа ММК в I полугодии 2022 года произвела 6,063 млн тонн стали, что на 9,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, сообщила компания. Объем выплавки стали во II квартале упал на 7,9% (в I квартале - 3,17 млн тонн), до 2,892 млн тонн. Продажи товарной металлопродукции понизились в I полугодии на 15,7%, до 5,246 млн тонн. Во втором квартале падение к первому кварталу составило18,1 %, до 2,362 млн тонн.

Подорожали акции "Детского мира" (+2,7%), "Интер РАО" (+1,9%).

Ритейлер "Детский мир" во II квартале 2022 года увеличил общий объем продаж (GMV) на 11,6% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 46,7 млрд рублей с НДС. Чистая выручка выросла на 10,5%, до 41,3 млрд рублей, сообщила компания.

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, поддержку рынкам с начала недели оказали ослабление ожиданий шага предстоящего повышения ставки ФРС (вместо повышения на 100 б.п. сейчас ожидается повышение на 75 б.п.) и обещания китайских властей поддержать свою экономику. В четверг состоится заседание ЕЦБ, но возможностей для сюрприза у регулятора немного, а повышение ставки на 25 б.п. уже отражено в ожиданиях рынков.

Во вторник рынки двигаются разнонаправленно. Азия и Европа просели на фоне опасений по поводу новых локдаунов в Китае в связи с ростом случаев заражения COVID-19. В США фьючерсы указывают на рост на открытии - здесь направление рынков задает сезон отчетности, который до сих пор вселял оптимизм. На рынке акций РФ поддержку индексу РТС оказывает укрепление рубля. Российские инвесторы с тревогой ожидают седьмого пакета санкций ЕС, который должен быть объявлен в конце недели.

По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, откат индексов в США накануне был спровоцирован новостями о том, что Apple планирует замедлить наем новых сотрудников и капвложения в следующем году из-за ухудшения макроэкономической обстановки и рисков рецессии.

Негативным фактором для китайского фондового рынка выступает рост новых случаев заболеваемости коронавирусом. После слабых данных по ВВП КНР, вышедших на прошлой неделе, аналитики вновь массово пересматривают прогнозы по китайской экономике на 2022 год. Также присутствуют риски эскалации ситуации вокруг Тайваня, и Пекин крайне негативно высказывается в отношении военных поставок США в Тайвань.

На российском фондовом рынке позитива также не наблюдается. Индекс МосБиржи колеблется вблизи февральских минимумов, тестируя поддержку 2060 пунктов. Дивидендный сезон подошел к концу, и драйверов роста отечественного рынка стало еще меньше. Российские инвесторы отыгрывают локальные истории, но широкий рынок не растет в отсутствие притока нового капитала на рынок.

Тем временем, Минфин РФ предложил модифицировать бюджетное правило и установить цену отсечения на уровне $60 за баррель нефти, а объем добычи - на уровне 9,5 млн б/с. Обновленная ведомством концепция бюджетного правила в теории может позволить ослабить курс доллар/рубль на 10-20 руб. Предложение пока находится на стадии обсуждения в правительстве, отмечает Лапшина.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, наибольшее падение показывают акции, торгующиеся без дивидендов ("Сургутнефтегаз", "Ростелеком", "Транснефть"). Подросли бумаги "Детского мира" на фоне публикации сильной операционной отчетности. Новостной фон преимущественно спокоен, в течение дня ожидается скорее сохранение негативной динамики. Ориентир по закрытию индекса МосБиржи составляет 2040-2090 пунктов, по индексу РТС - 1110-1150 пунктов.

Поддержку котировкам нефти оказывают новости об отсутствии положительного результата визита Байдена в Саудовскую Аравию, а также аномальная жара в Европе, которая негативно влияет на выработку альтернативной электроэнергии и одновременно увеличивает спрос на традиционные источники (нефть и газ). Краткосрочно на динамику нефти также могут повлиять данные по недельным запасам сырой нефти от Американского института нефти (API), которые будут опубликованы вечером во вторник.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, ключевым драйвером роста нефти стало снижение опасений, что ФРС США повысит ключевую ставку на 1 п.п. на следующем заседании. По данным инструмента FedWatch Tool, рынки закладывают 70%-ную вероятность того, что ставка вырастет только на 0,75 п.п.

Фьючерсы на Brent поднимались к зоне сопротивления $107-108 за баррель, ее пробой откроет дорогу в район $115-116 за баррель, но более вероятным выглядит сохранение действующего коридора $100-108 за баррель.

На спот-рынках реальных поставок нефти ситуация более стабильная. Предложение ограничено, что выражается в высоких премиях на физические сорта по отношению к эталону. Нигерийский сорт Qua Iboe торгуется с премией $11,5 к датированной Brent, а североморский Forties - с премией в $5,35. Оба значения являются рекордными. Такая конъюнктура рынка указывает на то, что баланс остается смещенным на сторону спроса и существенного снижения цен на нефть в ближайшее время ждать не стоит.

"Газпром" объявил о форс-мажоре в отношении поставок в Европу как минимум одному крупному потребителю. Документ, защищающий "Газпром" от юридических последствий из-за отказа в поставках, вступает в силу задним числом с 14 июня и связан со снижением прокачки газа через "Северный поток". Это событие не имеет прямого отношения к рынку нефти, но оно усиливает опасения, что поставки энергоносителей из России могут снизиться. Вероятно, эта аналогия внесла определенный вклад в настроения участников рынка и поддержала рост котировок нефти, отмечает Галактионов.

В мире

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 после выходных подрос на 0,7%, южнокорейский Kospi снизился на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,04%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), стагнирует Европа (индексы DAX, CAC 40 теряют в пределах 0,1%, FTSE подрос на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,9%).

На рынках сохраняются опасения по поводу стремительно растущей инфляции в развитых странах.

Резервный банк Австралии (ЦБ страны) просигнализировал о намерении продолжать ужесточать денежно-кредитную политику, показал протокол июльского заседания регулятора, на котором ставка была повышена 50 б.п., до 1,35% годовых. Банк полагает, что процентные ставки все еще находятся на "очень низком" уровне на фоне текущей ситуации на рынке труда и периода высокой инфляции.

Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 8,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Показатель является максимальным с начала расчета данных. Таким образом, инфляция в регионе ускорилась по сравнению с 8,1% в мае. Окончательные данные совпали с предварительными. Аналитики, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра предварительной оценки.

Нефть

На нефтяном рынке днем во вторник цены корректируются вниз после роста в начале недели, когда фьючерсы на сорт WTI завершили торги выше отметки $100 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 по московскому времени составила $105,63 за баррель (-0,6% и +5,1% в понедельник), августовская цена WTI - $102,12 за баррель (-0,5% и +5,1% накануне).

Рост цен накануне был вызван двумя факторами - оценкой участниками рынка итогов визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию и падением курса доллара.

Как сообщалось, Байден обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок и назвал эту дискуссию "позитивной", однако инвесторы посчитали, что страна не станет существенно увеличивать добычу и экспорт топлива.

Тем временем курс доллара, значительно выросший в последние недели на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), снизился в понедельник к основным мировым валютам, что оказало дополнительную поддержку нефтяным котировкам.

На Московской бирже

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (-9,1%), акции ПАО "РКК "Энергия" (-8,8%), SFI (-7,9%), "Ижстали" (-6,2%), ПАО "МРСК Урала" (-5,6%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (-5,6%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-4,2%), "Россетей" (-3,9%).

Подорожали бумаги "Трубной металлургической компании" (+11,5%), ПАО "Центральный телеграф" (+8,7% и +12,9% "префы"), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+5%), расписки HeadHunter (+3,2%), акции "ОГК-2" (+1,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+1,2%), банка "Санкт-Петербург" (+1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 11,19 млрд рублей (из них 2,1 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,64 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,52 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").