Правительство на следующей неделе рассмотрит ситуацию с курсом рубля

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Правительство на следующей неделе рассмотрит вопросы, влияющие на курсообразование рубля, заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей министр финансов Антон Силуанов.

"Курс для экспортеров имеет сейчас принципиальное значение, поэтому мы в правительстве договорились посмотреть на следующей неделе предложения по курсу, - сказал он. - Что по курсу? Основное, на наш взгляд, - восстановление тех покупок валюты, которые правительство осуществляло в рамках бюджетного правила. Мы практически полностью либерализовали валютное законодательство. Если у вас есть какие-то предложения по дальнейшей либерализации, мы их рассмотрим".

Министр отметил, что снятие валютных ограничений, как и стимулирование импорта, не оказало влияния на курс рубля.

"Остается только участвовать на рынке либо Центральному банку, либо министерству финансов. ЦБ говорит следующее: для меня принцип свободного плавания курса незыблем, курс определяется на рынке, я не буду вмешиваться. Это принцип ЦБ, он имеет место быть и право на существование. Вопрос, кто ещё может участвовать на рынке валюты? Минфин раньше в рамках бюджетного правила", - заявил глава министерства.

В этом же выступлении он сказал, что бюджет готов "пожертвовать" частью сырьевых сверхдоходов 2022 года, направляя их на валютные интервенции для влияния на курс рубля в рамках обновленного бюджетного правила. Он назвал эти интервенции последней мерой влияния на переукрепившийся рубль "из тяжелой артиллерии".

Министр также сообщил о готовности властей к фактической отмене репатриации валютной выручки.

"Много сейчас вопросов по акцизу на жидкую сталь у металлургов. Коллеги справедливо говорят о том, что доходности сократились в металлургической отрасли. Хотя мы видим в целом, что маржинальность порядка 12-15% сохраняется. Но здесь вопрос не акцизов, а вопрос курса, конечно. Потому что курс для экспортеров имеет сейчас принципиальное значение. И поэтому мы в правительстве договорились посмотреть на следующей неделе предложения по курсу", - добавил Силуанов.

В середине июня замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что Минфин не готов отказываться от акциза на сталь, о чем просит отрасль: но возможна донастройка механизма. "Это был долгосрочный источник формирования доходов бюджета. Поэтому отказываться от этого источника мы в принципе не готовы. При этом понятно, что за последние месяцы конъюнктура рынка изменилась, увеличились транспортные расходы, укрепление рубля оказало определенное воздействие. Соответственно, себестоимость металлургов выросла. Сейчас посмотрим на результаты мая-июня и будем принимать решение о том, нужно ли настраивать механизм акциза на сталь, с тем чтобы учитывать новые экономические реалии", - пояснял Сазанов позицию ведомства.

Донастройка может коснуться базиса расчета и цены отсечения, при которой акциз не взимается, уточнял он. Решение по акцизу, по словам Сазанова, может быть принято уже к осенней сессии Госдумы.