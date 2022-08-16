Квартальный оборот Softline в России упал на 23%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Оборот поставщика IT-решений Softline в I квартале 2022 финансового года, закончившегося 30 июня, увеличился на 8,3% год к году и составил $545 млн, следует из отчета компании. Оборот компании в России упал на 23%, до $180,8 млн.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель составил $209,9 млн. Доля выручки этого региона в отчетном периоде превысила долю выручки в России, следует из отчетности.

На Европу, Ближний Восток и Африку пришлось $52,1 млн от оборота Softline, на Латинскую Америку - $69,2 млн.

По бизнес-направлениям доходы распределились следующим образом: оборот в сегменте "ПО и облачные решения" увеличился на 1% год к году, до $449 млн; оборот от услуг в сфере IT показал рост в 1,8 раза - до $47,7 млн. Рост в сегменте оборудования составил 42% - показатель достиг $48,14 млн.

Валовая прибыль Softline в I финквартале увеличилась на 25,5%, до $78,2 млн. Скорректированный показатель EBITDA по итогам финквартала составил $3 млн. Динамика показателя в сообщении не указывается. Маржа скорректированной EBITDA составила 3,8%.

Softline прогнозирует по итогам II квартала 2022 финансового года рост оборота на 15% в годовом выражении, говорится в материалах компании.

В частности, из-за сохраняющейся нестабильности, компания ожидает, что показатели российского бизнеса останутся на уровне II финквартала предыдущего года. При этом глобальный бизнес покажет рост не менее 30% год к году.

Ожидается, что валовая прибыль во II финквартале увеличится на 20% год к году.

Softline провел IPO в конце октября 2021 года, по итогам которого компания привлекла $400 млн. Компания имеет представительства примерно в 60 странах.

Недавно поставщик IT-решений заявил о намерении разделить операционный бизнес на две независимые компании, выделив в отдельную структуру российский сегмент бизнеса.