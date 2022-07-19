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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

ВТБ в июне нарастил выдачу розничных кредитов к маю в полтора раза

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - ВТБ в июне 2022 года выдал розничных кредитов на 130 млрд рублей, что в полтора раза превышает результат за май, сообщил зампред правления банка Анатолий Печатников в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Стабилизация экономической ситуации позволила избежать длительной стагнации кредитного рынка, и уже в июне мы зафиксировали резкий рост выдач относительно мая. В первую очередь, восстанавливается активность ипотечных заемщиков - их серьезно поддержали госпрограммы. Динамика спроса на беззалоговые кредиты пока меньше, но и здесь мы рассчитываем на сезонный фактор, связанный с высокой потребительской активностью летом-осенью", - сказал Печатников.

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"Тем не менее, восстановления розничного рынка до уровня 2021 года мы не ожидаем. Более реалистичным является повторение продаж 2019-2020 годов, но для этого потребуется дальнейшее снижение ключевой ставки, а также возможные послабления ЦБ для полноценного роста рынка потребкредитов. Пока в этом году население в большей степени выбирает сберегательную модель поведения", - отметил зампред правления ВТБ.

Банк прогнозирует дальнейший рост спроса физлиц на кредиты с учетом сезонного фактора и снижения ставок.

В первом полугодии 2022 года ВТБ предоставил физлицам кредитов на сумму 713 млрд рублей, из которых почти 432 млрд рублей пришлись на ипотеку, 254 млрд рублей - кредиты наличными и 27 млрд рублей - автокредиты. Общий портфель розничных кредитов ВТБ вырос с начала года почти на 14% - до 4,77 трлн рублей.

Банк ожидает увеличения выдачи ипотеки во втором полугодии на фоне улучшения условий кредитования. Так, российские банки, по прогнозам ВТБ, в июле-декабре могут выдать ипотеку на 2,7 трлн рублей, тогда как за январь-июнь они предоставили 1,8 трлн рублей ипотечных кредитов.

ВТБ ожидает увеличения ипотечного портфеля в целом по сектору в 2022 году примерно на 15%, отметил Печатников.

"В целом мы будем в плюсе, весь финансовый сектор страны, я думаю, что кредитные портфели населения вырастут на 5-6%, не будет сокращения кредитных портфелей, в ипотеке увидим максимальный рост", - сказал зампред.

ВТБ
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