Москва стала лидером среди регионов по IT-ипотеке

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Московский регион стал лидером по объему IT-ипотеки, подсчитали в ДОМ.РФ.

"Среди регионов-лидеров по объему кредитования по ИТ-ипотеке – Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Новосибирская область", - рассказали в компании.

Там добавили, что на данный момент в российские банки уже поступило более 10,7 тыс. заявок, при этом уровень одобрения по таким кредитам остается высоким – более 70%.

Получить кредит по программе по ставке не выше 5% могут IT-специалисты в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тыс. рублей в месяц в регионах-миллионниках и от 100 тыс. рублей в других населённых пунктах. У заёмщиков должен быть трудовой договор с компанией, аккредитованной Минцифры и получавшей налоговые льготы.

С момента запуска программы объем выданных кредитов превысил 10 млрд рублей, мерой господдержки воспользовались более 1200 сотрудников организаций. Согласно аналитическим данным Банка ДОМ.РФ, чаще всего заявки на покупку жилья по льготной IТ-ипотеке подают специалисты в возрасте от 25 до 34 лет. Большинство из них мужчины – 62%, среди них почти половина – женаты. Среди женщин, оформивших IT- ипотеку, замужних – 38%. На момент участия в программе у 36% женщин и 40% мужчин есть дети.

Желающих приобрести жилье на этапе строительства по программе среди мужчин и женщин одинаково - по 63%. У 18% женщин, оформляющих IT-ипотеку, есть домашние животные, у мужчин этот показатель - 13%. Большинство заемщиков в качестве отдыха предпочитают чтение книг (37,8%), кино увлекаются 37,3% (сериалами – 20%), музыкой (31,5%), играми – 21,5% (в том числе компьютерные 15,8%).

В июле список аккредитованных для участия в программе компаний увеличился более чем на 1000 организаций – теперь их более 10 тыс.