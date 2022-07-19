Нефтесервисная Halliburton списала $344 млн во II кв. из-за сворачивания бизнеса в РФ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная компания Halliburton Co. списала $344 млн во втором квартале 2022 года в результате сворачивания бизнеса в России, что негативно отразилось на ее чистой прибыли.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне упала до $109 млн, или $0,12 на акцию, по сравнению с $227 млн, или $0,26 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета списания и других разовых факторов выросла до $442 млн, или $0,49 на акцию, с $227 млн, или $0,26 на акцию, годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Halliburton на уровне $0,45 на акцию.

Квартальная выручка Halliburton увеличилась в 1,4 раза, до $5,07 млрд при консенсус-прогнозе рынка в $4,71 млрд.

Выручка компании от операций в Северной Америке в минувшем квартале подскочила в 1,5 раза - до $2,43 млрд. Доход от международных операций вырос на 24%, до $2,65 млрд. В том числе в Европе, Африке и СНГ показатель повысился на 6%, на Ближнем Востоке и в Азии - на 27%.

Акции Halliburton прибавляют в цене 1% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 26%.