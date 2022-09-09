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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:17

Нефтесервисная Halliburton продала свой бизнес в РФ местному менеджменту

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная компания Halliburton закрыла сделку по продаже своего российского подразделения местной управленческой команде, сообщила компания.

"В результате Halliburton больше не ведет операции в России. Находящаяся в России команда менеджеров теперь владеет и управляет бывшим бизнесом и активами Halliburton в России под названием ООО "БурСервис", которое не зависит от Halliburton", - говорится в сообщении.

О сворачивании бизнеса в России Halliburton заявила в марте. В июле сообщалось, что Halliburton Co. во втором квартале списала $344 млн в результате сворачивания бизнеса в РФ.

Halliburton США
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