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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

ТМК может выплатить дивиденды за I полугодие в 9,68 рубля на акцию

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Трубная металлургическая компания" может выплатить дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 9,68 руб. на акцию. Об этом говорится в разделе "Сообщения о корпоративных действиях" на странице компании в системе раскрытия информации.

Возможная дата закрытия реестра на получение дивидендов - 9 сентября.

Сообщение о существенном факте с рекомендацией совета директоров ТМК по дивидендам компания пока не публиковала.

В компании "Интерфаксу" не смогли уточнить, состоялся ли совет директоров ТМК для обсуждения вопроса о дивидендах и является опубликованная информация рекомендациями к внеочередному собранию акционеров.

Согласно еще одному раскрытию ТМК в разделе "Корпоративные действия", внеочередное собрание акционеров назначено на 29 августа, оно пройдет в заочной форме, закрытие реестра на участие в нем - 4 августа.

Финальные дивиденды ТМК за 2021 год составили 82 копейки на акцию, за первое полугодие 2021 года компания выплатила 17,71 рубля на акцию.

ТМК
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