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Египет не закупил американскую пшеницу на тендере GASC из-за цены

Египет не закупил американскую пшеницу на тендере GASC из-за цены
Фото: Janos Kummer/Getty Images

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Запланированный на 19 июля тендер египетской GASC (госкомпания по закупкам продовольствия), на который не была допущена пшеница из России и Евросоюза, не состоялся.

Теперь GASC ждет предложений от всех поставщиков, прежде всего от традиционных, сообщают эксперты зернового рынка в своих телеграм-каналах.

Согласно тендерной информации, во вторник была представлена в основном американская пшеница. Предложения российской и французской пшеницы были отклонены. Поставки зерна на базисе C&F предусматривались с 16 по 30 сентября, с 1 по 15 октября, с 16 по 31 октября, с 1 по 15 ноября. Разброс цен составлял от $443 до $485 за тонну.

"Эксперимент с альтернативными поставщиками GASC потерпел неудачу. В отсутствие рыночной конкуренции предложения американского зерна серьезно превысили текущий уровень цен в регионе MENA, сложившийся в острой конкурентной борьбе черноморских и европейских поставщиков", - заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

По его словам, "Египет вынужден пойти на второй круг сбора предложений, теперь с участием традиционных игроков". "Уверен, в четверг мы увидим более рыночные цены", - сказал он.

Как заявил "Интерфаксу" глава "СовЭкона" Андрей Сизов, предложения США были совершенно неконкурентоспособны. "С учетом экзотичности направления и особенных требований GASC поставщики из США запросили огромную премию, что делает вероятность покупки невысокой", - сказал он.

"Вероятно, неспособность египтян сейчас купить зерно где-то, кроме как в ЕС и России, окажет поддержку экспортным ценам в этих регионах", - считает Сизов.

Цены на отмененном тендере в отсутствии главных поставщиков зерна оказались искусственно задраны, отмечают эксперты компании "ПроЗерно". "Ведь по логике покупателю нужно взять подешевле. А снижая уровень конкуренции на аукционах, получишь заведомо высокие цены, особенно, если закрыть дискаунтеров", - пишут они в телеграм-канале компании.

По итогам минувшего сельхозгода (июль 2021 - июнь 2022 года) Египет замыкает топ-3 покупателей российской пшеницы с объемом 4,9 млн тонн (по данным компании "ПроЗерно").

GASC Египет Союз экспортеров зерна Эдуард Зернин Еврокомиссия СовЭкон Андрей Сизов ПроЗерно США
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