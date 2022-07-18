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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Египет не допустил пшеницу из России и ЕС к очередным госзакупкам

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Запланированный на вторник очередной тендер египетской GASC (госкомпания по закупкам продовольствия) пройдет без участия российской и европейской пшеницы, сообщили эксперты зернового рынка в своих телеграм-каналах.

Организаторы тендера ждут участия в нем пшеницы из США, Канады, Австралии, Аргентины, Бразилии на базисе C&F с оплатой через 180 дней. Поставки зерна предусмотрены с 16 по 30 сентября, с 1 по 15 октября, с 16 по 31 октября, с 1 по 15 ноября. Зерно из России и Евросоюза на тендер не допущено.

"Этот тендер очень похож на эксперимент. Крупнейший покупатель зерна решил проверить альтернативные каналы поставок как по объемам предложения, так и по ценам", - заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"По нашим оценкам, страны ЕС, агрессивно участвовавшие в первых тендерах этого сезона и существенно выбравшие свой экспортный потенциал, существенно сократят предложение уже к октябрю-ноябрю, поэтому GASC нужны новые поставщики, способные сбалансировать черноморские объемы", - сказал он.

Еще одной из причин попытки диверсификации поставок Зернин назвал то, что Еврокомиссия опасается засухи почти на половине своей территории нынешним летом. Это может привести к значительному снижению урожая.

Глава "СовЭкона" Андрей Сизов называет предстоящий тендер без допуска к нему основных поставщиков загадочным.

"Смысл мероприятия не очень понятен, разве что напомнить европейцам и России, что свет на них клином не сошелся. Американская пшеница SRW по цене спокойно пройдет, но обычно египтяне ее не берут", - написал он в своем телеграм-канале.

Как заявил Сизов "Интерфаксу", основной посыл в том, что GASC вполне может купить американскую пшеницу по цене на несколько десятков долларов ниже, чем из России и ЕС. По итогам минувшего сельхозгода (июль 2021 -июнь 2022 года) Египет замыкает топ-3 покупателей российской пшеницы с объемом 4,9 млн тонн (по данным компании "ПроЗерно").

GASC Египет Союз экспортеров зерна Эдуард Зернин Еврокомиссия СовЭкон Андрей Сизов ПроЗерно США
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