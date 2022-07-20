Германия снова тратит запасы газа из хранилищ

Заявка "Газпрома" на транзит по Украине в среду составила 41,8 млн куб. м

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Европа переживает десятый день без большей части газа "Северного потока". По графику это должен быть последний день профилактики, которая далась европейскому рынку очень тяжело; в Германии отбор газа опять превысил закачку.

Эта неделя принесет энергетике региона новое испытание в виде очередного пика летней жары при минимальном ветре.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на среду в объеме 41,8 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель во вторник был 41,7 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Киев предложил перенести транзитные объемы с "Сохрановки" на ГИС "Суджа", но "Газпром" уверен, что это технологически невозможно, исходя из российской потоковой схемы. Также распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии от декабря 2019 года.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе за понедельник-вторник упала до 9% после 11% в среднем за прошлую неделю, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. На наступившей неделе прогнозируется очень жаркая и маловетреная погода, что еще больше усилит дефицит энергии.

Спотовые цены на газ в Европе на фоне остановки на ремонт "Северного потока" держатся выше $1600 за тысячу кубометров. В Азии цены ощутимо ниже - августовский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $1400.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для Европы, отражая способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность.

На данный момент резервы составляют 64,72%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (18 июля) составил 0,3 процентных пункта.

На главном газовом рынке Европы - в Германии - опять отбор превысил закачку. При этом большую часть расхода газа обеспечивают хранилища энергетического концерна Uniper, который с 11 июля стабильно тратит газ из ПХГ. На сегодня запасы Uniper Energy Storage сократились до 55% от объема хранилищ.

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.

Европейские терминалы по приему СПГ среднем в июле загружены на 68% при 63% за июнь. Пока что регион остается премиальным рынком для СПГ, так как цены в Азии немного уступают европейским хабам.