Главы компаний из S&P 500 зарабатывают в 324 раза больше рядовых сотрудников

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Руководители крупнейших публичных компаний США в среднем заработали в 2021 году в 324 раза больше своих рядовых сотрудников, показало исследование крупнейшей американской профсоюзной организации AFL-CIO. Об этом сообщает MarketWatch.

В 2020 году соотношение составляло 299 к 1, в 2019 году - 264 к 1, сказал генеральный секретарь профсоюза Фред Редмонд и добавил, что за время пандемии разница между средними зарплатами сотрудников и руководителей американских компаний выросла на 23%.

В 2021 году реальные зарплаты американцев упали в среднем на 2,4% с учетом инфляции, тогда как вознаграждение гендиректоров увеличилось на 18,2%.

Самый большой разрыв в доходах зафиксирован в компании Amazon.com Inc., одном из крупнейших работодателей в США с большим штатом низкооплачиваемых сотрудников в распределительных центрах. В минувшем году Энди Джесси стал новым CEO компании и получил совокупное вознаграждение в размере $212,7 млн (из них свыше $200 млн в виде бонуса), тогда как средняя зарплата сотрудников составила $32 855 - то есть была в 6474 раза меньше.

Представитель Amazon отметил, что компания была вынуждена включить всю сумму вознаграждения в данные за 2021 год, хотя значительную часть бонуса нового гендиректора составляют акции, которыми он сможет воспользоваться только в случае достижения определенных показателей и только через определенный период, достигающий 10 лет.