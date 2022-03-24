BlackRock предсказала рост популярности криптовалют на фоне ситуации на Украине
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Конфликт между Россией и Украиной может ускорить распространение цифровых валют для осуществления международных транзакций, полагает генеральный директор американской инвесткомпании BlackRock Inc Ларри Финк.
"Менее обсуждаемый аспект войны – потенциальное влияние на ускорение распространения цифровых валют. Война вынудит страны переоценить зависимость от валют", - написал Финк в ежегодном письме акционерам.
"Глобальная цифровая система платежей, при условии тщательной разработки, может оптимизировать осуществление международных операций, при этом сократив риск отмывания денег и коррупции", - отметил Финк.
По словам Финка, BlackRock исследует криптовалюты, стейблкойны и связанные с ними технологии.
"Цифровые валюты также могут позволить сократить расходы на трансграничные платежи", - добавил глава BlackRock.
В то же время Финк предупредил, что конфликт между Россией и Украиной знаменует окончание периода глобализации.
По его мнению, компании и власти государств будут повсеместно оценивать свою зависимость от других стран.
BlackRock – крупнейшая в мире компания по объему активов в управлении, тогда как Финк является одним из самых влиятельных людей в сфере глобальных финансов, пишет Barron's.