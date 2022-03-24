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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

BlackRock предсказала рост популярности криптовалют на фоне ситуации на Украине

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Конфликт между Россией и Украиной может ускорить распространение цифровых валют для осуществления международных транзакций, полагает генеральный директор американской инвесткомпании BlackRock Inc Ларри Финк.

"Менее обсуждаемый аспект войны – потенциальное влияние на ускорение распространения цифровых валют. Война вынудит страны переоценить зависимость от валют", - написал Финк в ежегодном письме акционерам.

"Глобальная цифровая система платежей, при условии тщательной разработки, может оптимизировать осуществление международных операций, при этом сократив риск отмывания денег и коррупции", - отметил Финк.

По словам Финка, BlackRock исследует криптовалюты, стейблкойны и связанные с ними технологии.

"Цифровые валюты также могут позволить сократить расходы на трансграничные платежи", - добавил глава BlackRock.

В то же время Финк предупредил, что конфликт между Россией и Украиной знаменует окончание периода глобализации.

По его мнению, компании и власти государств будут повсеместно оценивать свою зависимость от других стран.

BlackRock – крупнейшая в мире компания по объему активов в управлении, тогда как Финк является одним из самых влиятельных людей в сфере глобальных финансов, пишет Barron's.

BlackRock Ларри Финк
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