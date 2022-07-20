Инфляционные ожидания населения в июле снизились, приблизившись к уровню января 2021 года

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения в июле снизились до 10,8% после роста до 12,4% в июне, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Таким образом, инфляционные ожидания в июле приблизились к уровню января 2021 года, когда они составляли 10,5%.

Наблюдаемая населением инфляция, согласно опросу, в июле продолжила снижаться и составила 22,2% после 23,7% в июне и пикового значения за последние несколько лет в 25,1% в мае.

В июне, как сообщалось ранее, инфляционные ожидания населения выросли после снижения в мае и апреле, приблизившись к значениям августа - сентября 2021 года.

Банк России при принятии решений в области денежно-кредитной политики принимает во внимание в том числе и динамику инфляционных ожиданий. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет в ближайшую пятницу, 22 июля.