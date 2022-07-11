В ЦБ отказались считать дефляцией текущую ситуацию с ценами в РФ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Дефляционная тенденция в экономике может реализоваться при низких инфляционных ожиданиях и близком к нулю приросте денежной массы, чего в РФ пока не наблюдается, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"О дефляции как таковой в России сейчас говорить неуместно", - сообщил Заботкин в эфире телеканала РБК.

"Для того, чтобы в экономике сформировалась явная дефляционная тенденция, должны реализоваться как минимум две предпосылки. Первое - это должны сформироваться очень низкие инфляционные ожидания, которые заставляют население и бизнес ожидать дальнейшего снижения цен и, тем самым, сокращать свой спрос. У нас текущая ситуация состоит в том, что инфляционные ожидания сильно возросли в результате событий этой весны. Второе - необходимой предпосылкой является значительное снижение, скажем так, приближение к нулевой отметке темпов роста денежной массы в экономике. У нас об этом тоже речи не идет. Темпы роста денежной массы по данным за май составили 16,2% год к году, что, конечно, весьма далеко от нуля. Более того, эти темпы роста денежной массы вблизи максимумов за весь период таргетирования инфляции с 2014 года", - пояснил зампред ЦБ.

Минэкономразвития и Банк России сейчас расходятся в оценках рисков дефляции при анализе текущей ситуации с ценами. Министр экономического развития Максим Решетников считает, что в России уже наблюдаются признаки раскручивания дефляционной спирали. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина настаивает, что снижение цен в последние недели не является дефляционной спиралью, это коррекция после их резкого роста в феврале-марте.

По данным Росстата, в России в июне 2022 года наблюдалась дефляция на уровне 0,35% после инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе. Дефляция в России в июне была зафиксирована впервые за все время наблюдений с 1991 года. Обычно дефляция фиксировалась в августе и реже в сентябре на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию.

"Отрицательная инфляция"

Заботкин пояснил, почему текущую динамику цен нельзя считать дефляцией. "Дефляция - это устойчивое снижение общего уровня цен в экономике, то есть это, по сути дела, отрицательная инфляция. В этом определении важны оба словосочетания: устойчивое снижение и общего уровня цен", - сказал он.

"Что означает устойчивое снижение? Это означает, что мы не можем говорить о дефляции на основании изменения цен за отдельную неделю или за отдельный месяц. Почему? Потому что в экономике цены изменяются непрерывно, они колеблются как вверх, так и вниз под действием изменения спроса и предложения", - отметил зампред ЦБ.

Он напомнил, что часто о дефляции в России говорят в августе или сентябре на фоне сезонного снижения цен на фрукты и овощи. "В соответствии с определением это не дефляция. Это действительно временное снижение цен, которое будет развернуто вспять, отыграно в последующие месяцы", - подчеркнул Заботкин.

"Вторая часть определения - общий уровень цен. Это тоже очень важно. Когда мы говорим о дефляции, о ней уместно говорить только, если мы наблюдаем снижение цен по широкой корзине, по подавляющей части корзины товаров и услуг, а не по отдельным ее позициям", - подчеркнул он.

Зампред ЦБ добавил, что дефляционная спираль - это крайне редко встречающийся термин. Чаще речь идет об инфляционной спирали, когда из-за преобладания спроса надо возможностями выпуска в экономике происходит рост цен. "И дальше этот рост цен влияет на ожидания будущей инфляции, что, в свою очередь, еще дополнительно подстегивает спрос, особенно если Центральный банк должным образом не реагирует на эти возросшие инфляционные ожидания соразмерным повышением своей ключевой ставки", - отметил Заботкин.

"В случае с дефляцией такая динамика, строго говоря, невозможна, потому что происходит неизбежный уход компаний с рынка и сокращение предложения. Поэтому такой процесс ускоряющегося снижения цен крайне маловероятен", - высказал мнение зампред ЦБ.