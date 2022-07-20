Дефляция в России усилилась до 0,17%, годовая инфляция ушла ниже 15,5%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в РФ за последнюю отчетную неделю показали максимальное в текущем "дефляционном цикле" снижение, что вкупе с динамикой инфляционных ожиданий дает основания для более смелых прогнозов смягчения денежно-кредитной политики Банком России на заседании в эту пятницу.

Росстат в период с 9 по 15 июля 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,17% после дефляции в 0,03% неделей ранее, инфляции в 0,23% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, нулевой инфляции с 18 по 24 июня и трех недель дефляции до этого (в 0,12%, 0,14% и 0,01%).

Как отмечалось, инфляция в 0,23% в начале июля объяснялась исключительно индексацией тарифов на услуги ЖКХ, которая традиционно происходит с 1 июля, поэтому неделя с 25 июня по 1 июля не была показательной.

С начала месяца цены, по данным Росстата, к 15 июля не изменились, с начала года - выросли на 11,41%.

Среднесуточный рост цен за 15 дней июля 2022 года, по данным Росстата, составил 0,000% - был нулевым (против среднесуточного прироста в 0,032% за 12 дней июля 2021 года и 0,020% за 19 дней июля 2021 года).

Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась на 15 июля до 15,45-15,46% с 15,68% на 8 июля, 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая, 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта после 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Ранее в среду ЦБ опубликовал результаты соцопроса, согласно которому инфляционные ожидания населения в июле снизились до 10,8% после роста до 12,4% в июне, и приблизились к уровню января 2021 г.

Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 22 июля. Большинство аналитиков ждет снижения ставки ЦБ в ближайшую пятницу на 50 б.п. - до 9% годовых (опрос проводился до выхода данных ЦБ по инфляционным ожиданиям и недельной статистики Росстата). При этом ряд экономистов не исключают и большего шага снижения - на 75 б.п. (до 8,75%) и на 100 б.п. (до 8,5%).

Цены на продукты питания

По данным Росстата, за период с 9 по 15 июля значительно снизились цены: на куриные яйца - на 1,6%, сахарный песок - на 0,7%, гречневую крупу - на 0,6%, сосиски, сардельки - на 0,5%, подсолнечное масло, пшено - на 0,4%.

В то же время выросли цены: на маргарин - на 0,3%, свинину, конфеты шоколадные, соль - на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию за неделю составило 3,4% (неделей ранее снижение на 3,7%), в том числе на свеклу - 8,8%, картофель - 8,5%, капусту - 8,0%, бананы - 3,1%, помидоры - 2,3%, морковь - 2,2%, яблоки - 1,6%, огурцы - 1,2%. В то же время цены на лук выросли на 0,3%.

Непродовольственные товары

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: электропылесосы - на 1,5%, мыло туалетное, щетки зубные - на 0,4%.

Одновременно цены на плиты ДСП снизились на 2,4%, смартфоны - на 1,8%, телевизоры - на 1,0%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

Стоимость полета в эконом-классе самолета (этот показатель с апреля включен в корзину товаров и услуг расчета недельной инфляции вместо турпоездок в Турцию) в среднем по России снизилась за неделю на 0,7% (неделей ранее выросла на 5,4%).

ЦБ и прогнозы

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 10 июня принял решение понизить ключевую ставку с 11% до 9,5% после трех подряд снижений по 300 б.п. Таким образом, ставка опустилась до уровня, на котором она находилась до конца февраля и жестких антироссийских санкций.

При этом на фоне резкого торможения инфляции, сделавшего апрельский годовой прогноз ЦБ (диапазон 18-23%) очевидно неактуальным, регулятор отступил от своей стандартной практики. Несмотря на то, что заседание 10 июня не являлось опорным, ЦБ опубликовал новый прогноз по инфляции - 14-17% в 2022 году, сохранив прогноз в 5-7% в 2023 году и 4% в 2024 году.

Инфляция в России может идти ближе к нижней границе прогноза на 2022 год в 14-17% при сохранении текущих тенденций с ценами и снижении инфляционных ожиданий, заявила в середине июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Если предстоящие недели подтвердят, что происходит устойчивое снижение темпа роста цен, если еще при этом замеры покажут, что снижаются инфляционные ожидания, то, скорее всего, инфляция по году будет идти по нижней границе нашего прогноза в 14-17%. Конечно, мы будем это учитывать, принимая решения по денежно-кредитной политике", - сообщила Набиуллина журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля по инфляции в 2022 году, равняется 14,6% (снизился с 16,7% по опросу в начале июня), в 2023 году - 6,5%.