Сбербанк предупредил о сложностях в использовании онлайн-банка за рубежом

В России сервисы кредитной организации работают штатно

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Некоторые клиенты Сбербанка могут испытывать сложности в использовании онлайн-банка за рубежом, в России сервисы кредитной организации работают штатно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.

"Сервисы Сбербанка на территории России работают в штатном режиме. Некоторые клиенты, находящие за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании "Сбербанк онлайн" из-за технических работ, они будут завершены в ближайшее время", - сообщил представитель банка.