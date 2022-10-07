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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Сбербанк предупредил о сложностях в использовании онлайн-банка за рубежом

В России сервисы кредитной организации работают штатно

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Некоторые клиенты Сбербанка могут испытывать сложности в использовании онлайн-банка за рубежом, в России сервисы кредитной организации работают штатно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.

"Сервисы Сбербанка на территории России работают в штатном режиме. Некоторые клиенты, находящие за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании "Сбербанк онлайн" из-за технических работ, они будут завершены в ближайшее время", - сообщил представитель банка.

Сбербанк
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