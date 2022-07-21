Цены на нефть замедлили падение

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть замедлили падение в ходе торгов в четверг, но продолжают снижаться на фоне сигналов ослабления спроса на бензин в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:47 по московскому времени в четверг составляет $104,15 за баррель, что на $2,77 (2,59%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. При этом в определенный момент торгов цена Brent опустилась более чем на 5%, до $101,5 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96,61 за баррель, что на $3,27 (3,27%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, указал на рост запасов бензина в стране на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей, до 228,4 млн баррелей. Тем временем, средний показатель потребления бензина в Штатах за последние четыре недели показал, что подъем цен на топливо ограничил его потребление до уровня двухлетней давности, отмечает агентство Bloomberg.

Цены на нефть находятся под давлением с середины июня на фоне растущих рисков рецессии в мировой экономике, связанных с ужесточением монетарной политики мировыми центробанками, пишет Trading Economics.

Опасения по поводу рецессии в мировой экономике, которая может наступить из-за кризиса на рынке энергоносителей, уронили в течение июля цены на Brent на 7%. Отраслевые аналитики, опрошенные "Интерфаксом", убеждены, что котировки упадут еще на несколько долларов и останутся на таком уровне до конца 2022 года.

Трейдеры также следят за ситуацией вокруг газопровода "Северный поток". Оператор газопровода Nord Stream AG сообщил в четверг, что поставки российского газа по нему возобновились после проведения технических работ, длившихся с 11 июля.

Тем временем Великобритания решила ввести в августе запрет на импорт из России угля, а в конце декабря - на импорт нефти, сообщает в четверг Даунинг-стрит. "Принимается поправка, которая запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и золота. Также запрещается напрямую или косвенным образом совершать покупку, поставки этих товаров", - говорится в опубликованных в четверг разъяснениях.