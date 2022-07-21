Риски рецессии толкают спрос на нефть вниз - аналитики ждут $100 за Brent во II полугодии. Обзор

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Опасения по поводу рецессии в мировой экономике, которая может наступить из-за кризиса на рынке энергоносителей, уронили в течение июля цены на Brent на 7%. На сегодняшний день стоимость барреля опустилась ниже $103. Отраслевые аналитики, опрошенные "Интерфаксом", убеждены, что котировки упадут еще на несколько долларов и останутся на таком уровне до конца 2022 года.

Риски рецессии

На сегодняшний день главной угрозой для нефтяных цен являются риски рецессии мировой экономики. Эксперты на протяжении последних месяцев прогнозируют её на фоне значительного повышения стоимости энергоносителей, спровоцированного санкционным противостоянием и последовавшим перераспределением поставок на глобальном рынке.

По мнению управляющего партнера Kept (бывшее российское подразделение KPMG) Антона Усова, ухудшение ситуации в мировой экономике не скажется на потреблении нефти, но с высокой долей вероятности приведет к очередным ценовым потрясениям. "Уменьшение мирового спроса может быть вызвано рецессией мировой экономики, хотя больше вероятности, что она повлияет на ухудшение ценового сценария, а не на объемы, учитывая предыдущее снижение потребления из-за коронавируса", - отметил он.

Директор аналитического департамента ИБ "Синара" Кирилл Таченников считает, что рецессия вызовет снижение спроса, но только в краткосрочной перспективе. "Как правило, спрос впоследствии возвращается на свою долгосрочную траекторию роста", - отметил эксперт.

Высокая волатильность цен на нефть обусловлена неопределенностью в экономике. Новости вокруг рынка, прежде всего, сказываются на ценообразовании, а не балансе спроса и предложения.

"Падение спроса привело бы к снижению цен на средней временной дистанции, но у нас есть мировой регулятор - ОПЕК+. Он просто сократит квоты на добычу, если спрос значительно просядет", - считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Важным вопросом для рынка станет судьба сделки ОПЕК+, соглашаются аналитики. "Очевидно, что экспортерам нефти выгоднее соблюдать дисциплину и поддерживать цены на уровне, стимулирующем инвестиции в отрасль", - добавляет Таченников.

Королевский подарок?

На минувших выходных состоялся визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. По итогам переговоров американская сторона заявила о договоренностях с королевством, которое возьмет на себя обязательства по поддержанию баланса на мировом рынке нефти.

В частности, Соединенные Штаты "приветствовали увеличение уровня производства на 50% по сравнению с тем, что было запланировано на июль и август". Речь идет об июньском решении альянса ОПЕК+ повысить квоты на увеличение нефтедобычи не на 432 тыс. б/с, как планировалось, а на 648 тыс. б/с - как на июль, так и на август. При этом из последнего отчета ОПЕК следует, что Саудовская Аравия по итогам июня отстает от разрешенного ей уровня добычи на 250 тыс. б/с.

Рост предложения на рынке еще больше подтолкнул бы цены на нефть вниз, однако по расчетам Фролова, в ближайшей перспективе королевство сможет дополнительно довести до рынка всего 85 тыс. баррелей в сутки. "Это крайне малая величина на фоне отставания России и недопоставок на рынок со стороны таких стран как, к примеру, Ливия. Если говорить о фундаментальных факторах, то рынок этих объемов практически не заметит. Хотя та же Ливия пообещала восстановить поставки, но ей на смену грозит прийти Нигерия со своими акциями протеста, которые могут ударить по нефтяной отрасли", - пояснил Фролов.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), текущие свободные мощности Саудовской Аравии составляют 1,6 млн б/с. В организации считают, что по истечению срока сделки ОПЕК+ королевство сможет увеличить добычу до 11 млн б/с и поддерживать ее на таком уровне в течение длительного периода, хоть это и может быть непросто, учитывая его зрелые месторождения.

По словам Усова, максимальный потенциал увеличения добычи Саудовской Аравии составляет около 2 млн б/с к текущему показателю (до уровня чуть более 12,5 млн б/с), однако страна чувствует себя комфортно и в текущей ценовой парадигме. "Постоянное поддержание максимальной добычи приведет к более высокой себестоимости и более быстрому истощению недр", - отметил эксперт.

В свою очередь, стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Михаил Шейбе видит потенциал королевства увеличить добычу лишь до 11,4-11,5 б/с. Это меньше, чем озвученные амбициозные планы Saudi Aramco, однако такой уровень производства позволит сохранить хотя бы минимальный объем свободных мощностей.

"В случае потенциальных форс-мажоров на стороне предложения это может провоцировать гораздо более сильную ценовую волатильность, чем в последние годы", - считает Шейбе.

Компромисс - $100 за баррель

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики сходятся во мнении, что цена на Brent во втором полугодии составит около $100/барр.

Помимо рецессии и последующего ухудшения спроса на ценовую коррекцию может повлиять новая волна пандемии. Рынок уже сталкивался со снижением спроса со стороны Китая из-за введения жестких ограничений по коронавирусу. Не исключено, что аналогичные меры могут быть введены и в других странах с учетом наблюдаемого подъема заболеваемости. В частности, Всемирная организация здравоохранения на текущей неделе констатировала новую волну COVID-19 в Европе и призвала оперативно принять меры.

Шейбе прогнозирует цену на Brent в $105/барр. и отмечает, что на ее коррекцию к концу года, помимо перечисленных выше причин, может повлиять увеличение добычи в США и стабилизация производства в России до уровня, близкого к началу 2022 года.

Таченников не исключает, что в случае усиления рисков наступления рецессии и новых пандемических ограничений цены на Brent могут опуститься до $85/барр., однако отмечает, что равновесный уровень цен на данный момент - $100/барр. Аналогичного прогноза придерживается и Усов. Впрочем, он не исключает давления геополитического фактора на стоимость нефти.

Аналитики Bank of America в базовом сценарии видят стоимость Brent в 2022 году на уровне $102/барр., но в то же время допускают падение цены до $75/барр. в период рецессии или роста до $150/барр. в случае новых европейских санкций в отношении поставок из РФ.

Если будет потолок цен

Худший сценарий озвучил JPMorgan: цены на нефть могут "взлететь в стратосферу" - до $380/барр. Это возможно при сокращении добычи Россией до 5 млн б/с. По мнению аналитиков, Москва может пойти на такую меру без чрезмерного вреда собственной экономике в случае введения западными странами потолка цен на нефть из РФ.

Вице-премьер Александр Новак накануне подтвердил: если такие ограничения будут введены, поставки из страны сократятся. "Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, безусловно, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы в убыток просто работать не будем", - подчеркнул он.

Другую крайность видят аналитики американской Citigroup, которые прогнозируют в случае наступления рецессии падение цен до $65/барр. Этот прогноз основан на сценарии, который исключает интервенции стран ОПЕК+ на рынке и предполагает снижение инвестиций в нефтегазовую отрасль, отмечается в докладе банка.

Президент РФ Владимир Путин согласен с мнением о том, что введение "ценового потолка" на российскую нефть приведет к взлету цен. "Сейчас мы слышим всякие идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти - это всё то же самое, что происходит по газу. Даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием, результат будет тот же самый - подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Иран.