Brent подешевела до $102,39 за баррель

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник на опасениях трейдеров в отношении перспектив экономического роста и спроса на энергоресурсы в мире.

В центре внимания рынка на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы США, по итогам которого ФРС может вновь существенно повысить базовую процентную ставку. Серьезное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом, по мнению многих экспертов, может привести к рецессии в экономике США.

"Нефтяной рынок остается высоко волатильным, однако я ожидаю, что понижательное давление будет сохраняться, - заявила Bloomberg аналитик Vanda Insights Вандана Хари. - Заседание ФРС, вероятно, станет очередным напоминанием об экономических сложностях".

К 8:15 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,81 (0,78%), до $102,39 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,66 (0,6%), до $103,2 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,93 (0,98%), до $93,77 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,65 (1,7%), до $94,7 за баррель.

Основатель хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран считает, что спрос на нефть может превысить ожидания даже в случае ослабления экономики США. Рост потребления в последние годы отставал от среднего уровня за 40 лет из-за коронавирусных ограничений и должен вернуться к нормальным уровням, написал эксперт в соцсетях.

Аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Закир, тем временем, полагает, что ограниченное предложение нефти на мировом рынке будет сдерживать снижение цен.

"Стоимость WTI вернется к $100 за баррель, - заявил он. - Баланс рисков, по нашему мнению, говорит в пользу повышения цен, учитывая начавшийся сезон ураганов, который может ограничить добычу в районе Мексиканского залива".