Бразильская Petrobras снизила на 4,9% оптовые цены на бензин

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras с 20 июля на 4,9% снизила отпускные цены НПЗ на бензин впервые с декабря 2021 года в связи со снижением цен на мировом рынке, говорится в ее пресс-релизе.

Цена нефти Petrobras в Бразилии снизилась с $0,755 до $0,718 за литр.

Бразилия в последний раз корректировала цены на топливо 18 июня. Тогда на дизельное топливо они были увеличены на 14,3%, а на бензин - на 5,2%. Недовольство населения удорожанием ГСМ привело к отставке 20 июня генерального директора Petrobras Жозе Мауро. На фоне снижения мировых цен на нефть примерно на 7% новый руководитель компании Кайо Паеса де Андраде предпринял шаги к уменьшению цен на топливо, чтобы сдержать растущую в Бразилии инфляцию.

Из-за недовольства президета Жаира Болсонару повышением цен на нефтепродукты лишился должности и прежний глава Petrobras Хоаким Сильва-э-Луна.