ЦБ РФ понизил прогноз по инфляции до 12-15% на текущий год

Регулятор отметил рост краткосрочных дезинфляционных рисков, на среднесрочном горизонте преобладают проинфляционные

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ понизил прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%, ожидавшихся в июне, говорится в сообщении регулятора по итогам опорного заседания совета директоров по ставке.

"Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут динамика обменного курса рубля, эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих", - отмечает Банк России.

Прогноз по инфляции на 2023 год Банк России сохранил на уровне 5-7%. ЦБ также по-прежнему ожидает возращения инфляции к цели в 4% в 2024 году.

Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, отмечает Банк России. В июне годовая инфляция снизилась до 15,9% (после 17,1% в мае) и, по оценкам на 15 июля, уменьшилась до 15,5%.

"Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет продолжающейся коррекции цен на товары и услуги после их резкого роста в марте. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и в целом сдержанная динамика потребительского спроса. В то же время показатели, характеризующие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться выше 4% в годовом выражении", - считает регулятор.

Вклад в замедление инфляции вносит и дальнейшее существенное снижение инфляционных ожиданий. Так, в июле инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий заметно уменьшились и достигли уровней весны 2021 года, во многом отражая укрепление рубля и общее замедление инфляции.

Ожидания в краткосрочной и среднесрочной перспективе

Краткосрочные дезинфляционные риски выросли, но проинфляционные остаются существенными и по-прежнему преобладают на среднесрочном горизонте, говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам совета директоров по ставке.

Краткосрочные риски для базового сценария в значительной мере связаны с волатильностью обменного курса рубля, отражающей изменения внешнеторговых потоков.

Дезинфляционное влияние на краткосрочном горизонте может оказать сохранение высокой склонности населения к сбережению в условиях общей экономической неопределенности, продолжительного привыкания к новой структуре предложения на потребительских рынках, а также ожиданий дальнейшего снижения цен на фоне произошедшего с начала года укрепления рубля.

В свою очередь сохранение высокой премии за риск в кредитных ставках и повышенных требований банков к заемщикам могут сдерживать восстановление кредитной активности. Дополнительным дезинфляционным фактором может стать хороший урожай сельскохозяйственной продукции 2022 года, указывает ЦБ.

Проинфляционным фактором на краткосрочном горизонте может стать слишком быстрое снижение склонности населения к сбережению в условиях растущей потребительской уверенности и оживления потребительского кредитования. Ускоренный рост потребительского кредитования может поддерживаться смягчением требований банков к заемщикам и снижением премий за риск в процентных ставках. Эти факторы могут в совокупности привести к опережающему росту потребительского спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска. В свою очередь волатильность обменного курса рубля может препятствовать заякориванию инфляционных ожиданий.

Динамика экономики и инфляции в значительной мере зависит от решений, принимаемых в области бюджетной политики. Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем.

Набор рисков со стороны внешних условий может иметь как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты. Проинфляционное влияние может оказать дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, которое приведет к ослаблению рубля и большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики.

Ограничения на стороне предложения могут, в частности, усилиться из-за медленного восполнения запасов готовой продукции, сырья и комплектующих в случае сохранения негативных тенденций в динамике импорта.

"В свою очередь реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и, как следствие, привести к ослаблению рубля. Дезинфляционное влияние может оказать сохранение значительного профицита торгового баланса в условиях более устойчивой динамики экспорта по сравнению с динамикой импорта", - отмечает ЦБ.