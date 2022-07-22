ЦБ РФ снизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов - до 8%

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов (б.п.), до 8% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Снижение ставки на 150 б.п. оказалось неожиданностью для аналитиков. Подавляющее большинство экспертов ожидали снижения ставки на 50 б.п. - до 9% годовых. Лишь некоторые экономисты не исключали бОльших шагов снижения - на 75 б.п. (до 8,75%) или на 100 б.п. (до 8,5%).

"Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность", - отмечается в сообщении ЦБ РФ.

Регулятор намерен принимать дальнейшие решения по ключевой ставке "с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

ЦБ будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 г. "По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12,0–15,0% в 2022 году, 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - говорится в сообщении.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 16 сентября.

Совет директоров Банка России на заседании 10 июня снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов (б.п.), до 9,5% годовых. Этому решению предшествовало три снижения ставки по 300 б.п. (26 мая - до 11%, 29 апреля - до 14%, 8 апреля - до 17%). Банк России резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.