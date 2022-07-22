Рубль подешевел к доллару и евро на неожиданном решении ЦБ по ставке

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - На неожиданном решении Банка России снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов, до 8% рубль подешевел к доллару и евро на "Московской бирже".

Такое решение ЦБ рынок не учитывал. Подавляющее большинство аналитиков ожидали снижения ключевой ставки на 50 б.п. - до 9% годовых. Лишь некоторые экономисты не исключали больших шагов снижения - на 75 б.п. (до 8,75%) или на 100 б.п. (до 8,5%).

К 13:31 доллар дорожал на "Мосбирже" на 32,25 копейки к уровню на 13:29, до 57,9075 рубля. Евро к этому моменту подорожал за две минуты на 23,75 копейки, до 58,0325 рубля.

"Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность", - говорится в сообщении ЦБ.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12,0-15,0% в 2022 году, 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - отмечает регулятор.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября 2022 года.