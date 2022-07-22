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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

РФ с начала года увеличила экспорт мяса птицы вдвое, говядины – на 40%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - РФ с начала года увеличила экспорт мяса птицы в два раза, говядины – на 40% (в стоимостном выражении). Об этом сообщает Минсельхоз по итогам встречи сельхозатташе с участниками мясного рынка РФ.

"Выходить на внешние рынки и активно развивать экспортную деятельность отечественным компаниям помогают сельхозатташе. На встрече было обсуждено снятие тарифных и нетарифных барьеров, укрепление отношений с импортерами, дистрибьюторами и ритейлом, а также вопросы ветеринарного надзора и сертификации", - говорится в пресс-релизе.

Такие встречи Минсельхоз планирует провести с руководителями всех основных отраслевых союзов и крупнейших предприятий-экспортеров продукции АПК.

Как считает руководитель центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Дмитрий Краснов (его слова приведены в пресс-релизе центра), совместная работа бизнеса и представителей министерства за рубежом поможет преодолевать барьеры по выходу и присутствию продукции российского АПК на внешних рынках и расширять географию поставок.

Так, генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, принявший участие во встрече, считает, что потенциал российских поставок мяса птицы на внешние рынки составляет 500 тыс. тонн в год. Как сообщалось, в прошлом году экспорт мяса птицы составил около 290 тыс. тонн.

Соучредитель Национальной ассоциации производителей индейки Альберт Давлеев отметил, что темпы роста рынка мяса индейки в РФ составляют порядка 25% в год, по итогам 2022 года РФ может занять второе место в мире после США по производству этого мяса.

К концу этого года за рубежом будет работать около 40 российских сельхозатташе.

Минсельхоз
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