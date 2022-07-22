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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Банк России 22 июля выбирал между шагами снижения ставки на 50, 100 и 150 б.п.

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России 22 июля выбирал новый уровень ключевой ставки между 8%, 8,5% и 9%, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания. В итоге ставка была снижена до 8%.

"Мы предметно обсуждали три варианта - 8%, 8,5% и 9%," - сказала она.

По ее словам, "потенциал для дальнейшего снижения ставки на среднесрочном горизонте сохраняется, и мы это показали в своем прогнозе средней ключевой ставки, если вы посмотрите траекторию, то она постепенно снижается".

"Всё будет зависеть от поступающих данных. Ситуация неопределенна, много разнонаправленных чередующихся факторов, поэтому мы будем настраивать денежно-кредитную политику так, чтобы к 2024 году вернуться к 4%, но конечно будем реагировать на всю поступающую информацию, на формирующиеся тенденции", - сказала Набиуллина.

Банк России Эльвира Набиуллина
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